【Emily】17投注站重開 多區人龍 市民話想幫人：抗疫一定要有錢

馬會上月2日起暫停所有投注站運作，為咗不影響公眾衛生下滿足顧客需要，噚日起每星期兩日開放部分場外投注站，提供兌換現金券或中獎彩票、開投注戶口及存款入投注戶口嘅服務，但唔會提供賽馬同足球投注服務，六合彩獎券亦繼續暫停。結果大批市民排隊，部分人排咗超過1個鐘，有西貢居民專登去沙田嘅投注站，「抗疫一定要有錢……贏咗派口罩畀人便好了」。

張竹君：如去要戴口罩

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君噚日喺記者會上就話，應該避免去馬會，如果要去就要戴口罩，去完投注一定要洗手。此外，近日山野成市民假日出遊熱點，被問到咁多人行山、會否增加傳染疾病風險，張竹君話，露天地方空氣流通會比較好，但強調行山者都要注重個人同環境衛生，口罩垃圾亂咁掉就唔太好喇。