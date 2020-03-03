蒙面賊劫便利店 屯門元朗3小時3宗

首宗發生於昨凌晨2時許，兩名穿黑色衣褲男子闖入於屯門景峰徑2號一間便利店以利刀指嚇28歲姓蘇男職員，劫去約1500元現金後逃去。警方接報到場翻查閉路電視片段，通緝兩名約20至25歲男子，身高約1.8米，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及戴口罩，其中一人持刀，暫列行劫案，由屯門警區刑事調查隊跟進。

另一宗於昨凌晨3時許，兩名蒙面持刀男子闖入元朗谷亭街一間便利店企圖行劫，據悉女職員放聲求救並反罵賊人，賊人事敗逃去，職員遂報警求助，事件中便利店沒有損失。

共劫逾萬元 一店附近檢利刀

昨凌晨4時許，距谷亭街約500米的青山公路元朗段239號地下一間便利店，3名男子亮出牛肉刀指嚇職員，劫去約1萬元現金後逃逸。警方接報到場調查，於便利店附近的安達坊路邊檢獲刀柄纏有白布的利刀，懷疑與案有關，事後通緝3名年約20歲至25歲男子，身高約1.7米，案發時戴口罩，當中兩人穿黑色外套及黑色長褲；另外一人穿灰色外套及黑色長褲；其中一人持牛肉刀，案件暫時無人被捕，由元朗警區重案組跟進。

翻查資料，警方上月21日搗破一個搶劫團伙，拘捕3名17至19歲青年，部分有黑社會背景，他們涉及8宗新界各區的便利店劫案，共劫去約5.4萬元現金及17包香煙，不排除仍有涉案人在逃。他們均在顧客較少時段闖入便利店及派同黨在附近「睇水」，以利刀指嚇職員，掠走財物後逃去。