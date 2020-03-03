港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：全民IT，談何容易／文：章濤

【明報專訊】《財政預算案》上周三出爐。我認為這份在疫情肆虐下面世的預算案，沒有為弱勢、基層和中小企在IT應用方面提供支援。

IT已成生活必須。疫情當前，學生網上學習、打工仔在家工作、政府部門改為網上服務，甚至宗教活動都轉為網上直播時，香港已走向全民IT的局面。但目前並非人人懂得操作網絡工具、設備亦不足夠家庭一人一機時，政府就需提供支援。

網絡工具門檻不低 設備非人人有

以網上直播為例，大家都認為只需透過facebook 、YouTube就可直播，但這些工具對基層、老人家而言也是重重關卡。要使用facebook，登記戶口、身分認證等都是難題，有戶口後也需有一定知識尋找各類資訊來源的連結；使用YouTube雖不需登記戶口，但觀看者要懂得尋找相應影片、發布者亦要超越1000訂閱人數後才可直播。至於其他網絡工具，又會回到知識、費用等問題。單由這一環可見，「一按即可」的直播工具並非如大家所想般容易，知識、成本等都是門檻；假如香港要全民IT，不能迴避這些問題。

撇除技術，尚有各種各樣的資源問題。全民在家工作和學習時，電腦、設備真能「人人有份」？基層市民真有資源配置各種軟硬件？中小企要做到全面網上化，成本和支出從何而來？

疫情影響下，香港這個號稱具備高網速、高科技的網絡城市要全面運作，必先要加強對基層、長者和中小企的資源補助和技術培訓；若網上化勢在必行，那麼牽涉到的就不是一部分人，而是全民之事，網絡知識較薄弱的市民、微型公司等的需要，自然亦不可忽視。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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