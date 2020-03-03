邀專科醫生「fact-check」坊間傳言 拆解抗疫迷思 醫健平台吸收視

明報記者 林穎茵

數碼港社群成員FindDoc始於2012年︰創辦人伍俊彥的朋友頭部受傷昏迷，卻找不到合適醫生，故成立一個醫生搜尋及預約平台。伍俊彥2014年為FindDoc正式註冊公司，於平台建立更多醫健資訊內容，邀請專科醫生義務分享，介紹專科疾病專題，現已累積200名醫生拍攝逾500條短片及上載逾1000篇文章。

成立8年 見證「找醫生」變「找治療方案」

伍俊彥曾為平台編寫手機應用程式，但發現醫健資訊有別於一般消費、新聞資訊，「無病無痛不會無端端去看醫生」，用家不會時時閱覽，故決定集中資源做好網頁版。亦因平台用家為特定群組，主要瀏覽醫健資訊，可以廣告為主要收入。

稱用家傾向尋難言病症資訊

伍俊彥說，8年間見證用家愈趨成熟，由最初搜尋醫生、預約看診，隨着平台有更多醫健資訊，不少用家透過搜尋治療方案、病徵等關鍵字進入網站，發現用家傾向上網搜尋難宣之於口的病症，如皮膚病、心理治療等，認為其平台可協助用家尋找更多資訊，以便他們與醫生討論不同方案，更審慎作治療決定。

現時平台已有糖尿病、流感、癌症等資訊，因應新冠肺炎疫情，平台更新增「抗疫資訊」版面，找來傳染病科、心胸肺外科、呼吸系統科等專科醫生解釋坊間流傳信息。伍俊彥相信，不少人近日待家防疫，上網消閒又關心疫情資訊，令其平台瀏覽量有雙位數的百分比增長。