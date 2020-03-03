3處郊園邊陲縮丁屋地3%至55% 兩處10年零建屋申請 環團批削太少

官曾質疑「真正需要」 政府輸覆核

2010年，西貢大浪灣部分土地被富商收購擬興建住宅，惹來公眾不滿，政府將該處納入郊野公園，其後逐一檢視全港郊野公園邊陲土地，當中白腊、海下及鎖羅盤為首批獲制定分區計劃大綱圖的邊陲地，惟政府遭市民司法覆核，並於2017年11月獲判敗訴，法官裁定城規會未有充分解釋3地的鄉村式發展用地是否反映「真正需要」（genuine need），推翻3地的分區大綱圖。

事隔逾兩年，規劃署向城規會提交新方案，城規會今日開會討論。文件顯示，3地以鎖羅盤的鄉村式發展土地縮減最多，由2.48公頃減至1.11公頃，減幅55%；白腊及海下分別減0.03公頃及0.3公頃，減幅為3%及15%（見表）。

規劃署表示，該3幅土地過去10年的建屋申請偏低，該署認為在預留建屋用地時應採取循序漸進方式，故縮減部分面積，日後可因應規劃需要擴大。

久無申請 長春社質疑「10年建229間」估算

長春社公共事務經理吳希文表示，過去環團質疑部分原居民代表誇大丁屋估算量，未有提出合理證據支持，但城規會仍按原居民提出的估算去制訂鄉村式發展面積，以致遭法律挑戰，但新方案仍未能解釋如何符合「真正需要」，以鎖羅盤為例，文件顯示村民最新估算當地在10年內會興建229間丁屋，「但過去10年（2010至2019年）是零申請，憑什麼估算未來10年建屋需求突然大增？」

保衛郊野公園聯盟成員陳嘉琳於2015年入稟高等法院提出司法覆核，她亦認為規劃署的新方案未能反映建屋「真正需要」，批評規劃署敷衍市民，認為現有方案預留建屋地面積仍是太大，要求進一步縮減。