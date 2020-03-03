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上訴開審 稱天眼片中人容貌被遮 林子健質疑原審官自行認人

【明報專訊】民主黨成員林子健3年前涉訛稱被操普通話大漢迷魂擄走和施虐，早前被裁定一項「明知地向警務人員虛報有人犯罪」罪成，被判囚5個月，林獲准保釋等候就定罪上訴，上訴案昨在高等法院審理。上訴方爭議原審裁判官接納警員的認人證供後，再「搬龍門」自行認人。法官聽畢雙方陳辭後押後裁決，預計一個月內頒判辭。

高院法官首先指出，本案關鍵在於閉路電視拍到黑衣黑褲、戴帽和口罩的男子是否為林子健。根據原審審訊，案發的閉路電視片段未有錄到林遭擄走的過程，卻錄得林曾在旺角出現，以及一名蒙面男子在旺角乘搭小巴前往西貢。控方當時指蒙面男子為林子健，而負責拘捕林和觀看過千小時閉路電視影片的警員曾供稱，當時憑林被捕時的樣貌、內八字腳的步姿等，在相關影片認出林。

質疑警員或未有嚴密分析片段

代表上訴人林子健的一方昨引述英國案例稱，當證人曾「頻繁地播放和分析」及「經嚴密和分析」觀看涉及樣貌的涉案影片，便等同具特別知識，可在庭上認人，惟本案片中男子的容貌被遮蓋，控方亦沒證明警員在什麼狀態下看片，質疑警員或受他人「指指點點」，又或打瞌睡下看片。

上訴方又質疑原審裁判官接納該警員的證供後，未曾作進一步解釋，質疑裁判官自行「搬龍門」，改為自行認人而得出相關裁決，形容做法對林子健構成不公，「（林）點都死梗」。

律政司：裁判官有權自行再看證據

律政司一方回應稱，即使原審裁判官接納該警員的認人證供，他作為事實裁斷者，仍有權再自行觀看所有證據，而肯定片中人為林子健。律政司一方又稱，林子健遭人假扮的說法不能構成合理疑點，形容蒙面男子的步姿、背包特徵等，與當日在旺角現身的林一模一樣。

法官聽畢雙方陳辭後押後裁決。林子健休庭後一度在庭內大叫「我冇能力睇晒所有CCTV」、「如果冇國家強力部門，係冇可能做到呢樣嘢」、「我係冤枉㗎法官」。

【案件編號：HCMA179/19】

相關字詞﹕虛報有人犯罪 民主黨 林子健

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