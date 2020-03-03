四成社企生意減半 23％停運或倒閉

教育及培訓類社企重災

總會上月以問卷訪問社企，收回214份，佔全港社企三分之一。調查結果顯示，43%受訪社企稱，今年1至2月的生意額同比大跌五成以上；8.4%稱「零收入」，當中以教育及培訓類為重災區，31間受訪社企中有11間稱過去兩個月無收入。

營運狀况方面，8間社企稱已結業，其中7間來自飲食及零售業；另有19.2%社企稱暫時停業，以有機產品及環保業最多。另外，八成社企稱以目前現金流只夠維持營運半年或以下，為節省資源，28%社企稱已裁員。

28%稱已裁員 總會倡派補助金

香港基督少年軍臻訓中心總經理李志輝說，中心主要服務學校，受停課影響，2月「食白果」，估計失去270萬元收入。中心已安排30多名職員分批清年假。李稱中心提供歷奇訓練，「避唔開人群聚集」，難變陣自救，冀政府援助。

社企Cedar Workshop獲社署創業展才能計劃資助成立，機構助理項目主任何睿知稱，以往每月可辦8至10場講座或團體訓練，上月已跌至零︰「不知可捱到何時。」何說機構4名核心成員及10多名兼職導師都是視障者，創業及就業機會難得，憂慮機構倒閉。

總會外務副會長鍾偉成說，社企肩負社會責任聘請弱勢或殘障者工作，建議政府提供8萬元防疫補助金，助社企過渡。民政總署發言人回覆，已為轄下「伙伴倡自強」計劃受資助社企推出紓緩措施，包括提前發放下一期的營運開支撥款，或在原有的資助金額上提供額外補助。

（武漢肺炎）