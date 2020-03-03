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陳茂波冀1萬元7月起派 稱未見樓市大跌風險 保持警覺

【明報專訊】《財政預算案》提出向每名18歲或以上香港永久居民派發1萬元，財政司長陳茂波昨表示，冀在7月初開始登記、7月內陸續將現金送到市民手上，他說希望能在暑假刺激經濟，預計未來經濟會反彈，但到什麼程度則要持續觀望。

財政司長陳茂波昨於新城電台節目表示，冀在7月初開始登記，期望同月能夠陸續發放有關款項，讓市民出來消費振興經濟、支持中小企商戶和社企；同時希望疫情過後，商戶屆時能推出不同優惠，吸引市民消費。政府早前表示在7月初接受領取1萬元申請，可於8月陸續派錢。

7月開始登記 早前稱8月起派

陳昨接受「彭博」訪問時亦稱，冀藉派錢吸引市民消費，並鼓勵商界推出推動消費項目。

陳茂波認為，今次經濟危機中， 未見樓市如過往危機時出現大跌風險，因香港住宅物業供應不足、流動性高，亦處於歷史性的低息。他並說若能「保就業」，將更容易渡過困境。

陳茂波出席電台節目後，被問到會否預期有更多業主「劈價沽盤」，他稱樓市發展受很多因素影響，早前兩周因疫情關係，市場上睇樓的人亦減少，故交投量低，並說除供求外，經濟環境對樓市發展影響亦很大，因會影響一般人對市場的信心及對自己未來收入的信心，目前而言認為適宜保持警覺態度、動態評估。

討論新稅種有需要 無時間表

至於會否開徵新稅種，陳茂波稱涉及調整稅率、新稅種的議題都富爭議，但說政府當年就商品服務稅有作前期研究，當時建議亦是「百花齊放」，認為討論是有益、有需要，不能輕舉妄動，又稱並未對研究新稅種定下時間線。他說過往數年都有盈餘，難以強求每年收支「鋪鋪清」，要力求在經濟周期內收支達到平衡。

陳茂波又說無意就股票市場交易訂立最低佣金制度。他解釋香港是自由市場，不同經營者通過互相競爭提升自身的效率和競爭力。

（武漢肺炎）

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