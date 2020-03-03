「在此拍最後全家福」 摸門釘茶客落淚

海鮮舫今日起停業，昨日登船處貼上告示稱「星期一休息」。約60歲的周太本打算去飲茶但「摸門釘」，她說看到消息便馬上出門。她說，亡夫兩年前去世，一家人最後一次飲茶就是在海鮮舫，「拍下了最後一幅全家福」，故此地意義重大，說到此更感觸落淚。她認為海鮮舫僅受疫情影響，相信過後會重開。

60多歲的黃先生在區內營運觀光舢舨20多年，他對海鮮舫停業感不捨，感嘆「敵不過時代巨輪」。他說，海鮮舫最輝煌的時候、2000年代初「做到無停手」，一日有數以百計旅客坐船到海鮮舫觀光，每晚都有客人喝個爛醉；到今年初一天不足10個客人，「海鮮舫不如以前一樣馳名海外」。他稱，海鮮舫停業後要面臨「零生意」，要節衣縮食。

日前海鮮舫結婚 新娘：不覺異樣

許太上周六（2月29日）在海鮮舫上結婚，不料兩日後餐廳便停業。她接受本報電話訪問稱感非常可惜及突然，若海鮮舫最終結業，就沒法懷緬與丈夫山盟海誓之地。她說，上周六海鮮舫食物和服務質素令人滿意，不察覺有異樣，惟半年前視察環境已覺得餐廳「拍烏蠅」。

（武漢肺炎）