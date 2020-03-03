珍寶海鮮舫停業 業界：聞生意跌九成 區議員：依賴旅客

珍寶海鮮舫由賭王何鴻燊兒子何猷龍任主席的新濠國際發展有限公司經營，該公司昨回覆本報查詢稱，鑑於新型冠狀病毒對業務構成重大影響，珍寶王國將於3月3日（今日）停業至另行通知；公司將密切留意珍寶王國經營環境，適時交代最新情况。

本報昨到珍寶海鮮舫於深灣碼頭的登船處，該處貼上「星期一休息」告示。餐廳的免費接駁船停駛，但仍有船家營運收費接駁船。從遠處可見海鮮舫未有亮燈。不少市民到場拍照留念，亦有人欲趁停業前光顧一次卻「摸門釘」（見另稿）。

屹逾40年 女王曾光顧電影取景

樓高3層、可容納約2300名食客的珍寶海鮮舫，耗資3000萬、花4年建成，於1976年開業。海鮮舫裝潢仿照中國宮廷設計，場內有不少中國傳統手工藝飾物及壁畫。1987年，珍寶海鮮舫與太白海鮮舫組成珍寶王國。2002年，珍寶王國加入新濠國際發展有限公司。

根據官方網頁資料，曾到訪海鮮舫人數逾3000萬，當包括中外名人，如英女王伊利沙伯二世、影星湯告魯斯等。不少電影亦於此取景，如周星馳主演的《食神》、李小龍主演的《龍爭虎鬥》等。

南區區議會主席羅健熙表示，街坊反映近年已很少去海鮮舫，因「唔抵食」，而近10年海鮮舫主要招呼旅行團及內地客，本地人未必感吸引。但他對海鮮舫停業感可惜，「畢竟是南區多年來具標誌性的餐廳」。香港餐飲聯業協會會長黃家和對海鮮舫停業不意外，他估計近10幾年餐廳八成客源是內地客，加上海鮮舫體積龐大，維修、人工成本高；他聽聞受示威及疫情影響，餐廳近8個月生意比平日跌九成，「根本支持不到」。

老店「悅香」結業 業界：首兩月250酒樓停業

另一邊廂，位於灣仔、以香妃雞聞名的60年老店「悅香飯店」貼出告示，稱餐廳於3月1日「榮休結業」。黃家和指出，年初酒樓通常以春茗宴會為主要收入，但疫情下大型聚會紛紛取消，酒樓生意比去年同期跌九成，今年1、2月有約250間酒樓停業；反觀小型食肆如茶餐廳的「生命力較強」，因打工仔會如常用餐。他說，政府早前公布的「防疫抗疫基金」向大小型食肆發一筆過資助是好事，「但一定要快」，最好本月內派錢，否則多捱一個月，可能再有百間食肆停業。

（武漢肺炎）