居屋恢復揀樓 日數時段減少

房委會昨邀約120人揀樓。房委會回覆，昨有53人出席揀樓，其中48個單位獲選購；截至昨日共2773個單位成交，包括綠表1219個及白表1554個。以今期合共出售4904個居屋單位計，目前銷售率約57%。

房委會昨起恢復居屋揀樓程序，但減少揀樓日數及時段，由以往一周5日減至3日，揀樓日只設上午10時及下午2時半兩個時段，較以往4個時段少，以減人群聚集。樂富房委會客務中心職員昨為入內者探熱，體溫高於37.5℃或拒探熱者不得進入，入內後需戴口罩，每組揀樓者只可安排兩人出席。

屬下午揀樓時段、擬選購大窩口尚文苑300多呎單位的羅先生早上已到場觀察。他說目前一家三口租住屯門私樓，月租逾萬元，即使經濟前景不明朗，但居屋對比私樓仍較便宜，且承做按揭亦較簡單，無損置業意欲。

新項目或延至年中討論

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，今期居屋已售出約六成，預計約在5月內完成銷售；而去年12月底接受申請、以市價四九折推售的綠置居項目維持於本月攪珠，暫定5月揀樓。而原定本月討論今年開售的新居屋項目，他稱資助房屋小組或延至5、6月才討論。

（武漢肺炎）