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私院推「公院價」通波仔 紓醫療壓力

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續，公立醫院削減非緊急服務，部分俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療手術需延期。位於嘉諾撒醫院的香港亞洲心臟中心早前推出「暖心行動」，以公立醫院相若手術費，為正在醫管局輪候的病人做手術。心臟血管栓塞達九成的一名退休人士，透過此計劃做手術置入兩個支架，3天醫療費為8.2萬元，較私院收取22萬元的手術費低。

「暖心行動」計劃涵蓋正在公立醫院心臟科求診或輪候通波仔的病人。費用方面，放置一個收窄血管植入的支架要6.7萬元、兩個8.2萬元、3個9.5萬元，價錢包括手術耗材、醫生及住院費等，不包括術後覆診。亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢說，手術費和公院相近，並不旨在牟利。

置兩支架 3天醫療費8.2萬

退休的75歲蔡先生為改善心臟，堅持晨泳10年，但去年發現心臟血管栓塞達九成，同年12月到聖母醫院求診，但受疫情影響，通波仔手術要暫緩至今年11月。他憶述當時胸口不時疼痛，憂慮心臟病發，惟公院手術遙遙無期，「我又不忍心，要女兒負擔私院約22萬手術費」。上月他得悉暖心行動計劃，便向醫生預約門診，翌日在嘉諾撒醫院做手術置入兩個支架，術後留院觀察一日。這3天醫療費為8.2萬元。

48歲石先生去年12月求診公立醫院，發現3條心血管栓塞，其中一條全塞，醫生遂判斷為情况緊急，但最快要今年3月才能排期通波仔。透過此計劃，他提早在2月做通波仔手術，放置了4個支架，費用為13.5萬元。

林逸賢說，計劃現只有兩名醫生義診，將會招募更多醫生，以減省公院同工負擔。他續稱，「計劃基本上來者不拒」，直至疫情消散才會叫停。截至3月1日，計劃已完成26宗通波仔。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕通波仔 新型冠狀病毒

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