有公僕歡迎復工 惟政府應供口罩 部門減接觸措施：周返3天分批午飯

陳肇始：專家小組不反對逐步復工

公務員復工首日，早上港鐵月台及車廂人潮明顯增多。本報昨上午8時許在港鐵金鐘站觀察，車站人流暢順，秩序良好，所有人都戴上口罩。公營機構如郵政總局等昨開始回復正常辦公時間。中環郵政總局昨未見大排長龍，市民寄件及收件暢順。

對於公務員陸續復工安排，赴郵政總局視察的商務及經濟發展局長邱騰華說，政府須於減少私人接觸與公營服務之間平衡，部分前線部門如郵政局需提供面對面服務，「工作愈積壓得耐，市民由唔迫切都變咗迫切」。郵政局職員朱女士歡迎回復正常辦公時間，認為可紓緩積壓的工作。她說局方為員工安排特別工作措施，如添加一更午飯時間，以免人群聚集用膳，令她可安心工作。

須自備裝備 懷孕公僕：不憂感染

在創新科技署任職的黃先生稱，局方採取輪班制，他本周周一、三、五在辦公室工作，「都home office（在家工作）咗一個月」，認為復工合理，但指政府應提供口罩。正懷孕的公務員胡小姐表示，須自備防疫裝備，「都ok嘅，有戴口罩」，不擔心復工會受感染。

多名司局長昨視察轄下部門的公務員復工情况。政府昨傍晚發稿稱，司局長從部門探訪中得悉部門已採取有效措施以減少社交接觸，例如實施彈性上班時間；亦使用輪更制以減少辦公室內同一時間工作人員數目，亦會安排同事分批午膳。

政府：部門派籌預約服務減訪客

政府指出，已按實際情况在政府大樓和辦事處實施各種預防感染措施，包括加強清潔公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處者量體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。另外部門亦通過預約服務，或利用收集箱、派籌號等措施限制同一時間訪客人數。部分部門公眾詢問處亦加裝透明隔板，以減低與市民面對面接觸時健康風險。

陳肇始昨說，政府以控制疫情工作為首要，但知道市民對政府提供某些服務有期望，故需於保護市民及公務員的大前提下復工，以作平衡。

明報記者

（武漢肺炎）