港聞

港聞一

有公僕歡迎復工 惟政府應供口罩 部門減接觸措施：周返3天分批午飯

【明報專訊】公務員昨起陸續恢復上班，多個部門採取措施以減低員工社交接觸，有部門採輪班制，員工暫一周只需在辦公室工作3日；亦有部門添加一更午飯時間，以免人群聚集用膳。有公務員透露需自備防疫裝備包括口罩，另有公務員認為復工合理，但政府應提供口罩。食物及衛生局長陳肇始表示，4人專家小組曾討論公務員復工問題，在恢復服務前提下大家都無反對，但提出應要逐步恢復，且有需要安排彈性上下班及午膳，並應保持社交距離，減低染病風險。

陳肇始：專家小組不反對逐步復工

公務員復工首日，早上港鐵月台及車廂人潮明顯增多。本報昨上午8時許在港鐵金鐘站觀察，車站人流暢順，秩序良好，所有人都戴上口罩。公營機構如郵政總局等昨開始回復正常辦公時間。中環郵政總局昨未見大排長龍，市民寄件及收件暢順。

對於公務員陸續復工安排，赴郵政總局視察的商務及經濟發展局長邱騰華說，政府須於減少私人接觸與公營服務之間平衡，部分前線部門如郵政局需提供面對面服務，「工作愈積壓得耐，市民由唔迫切都變咗迫切」。郵政局職員朱女士歡迎回復正常辦公時間，認為可紓緩積壓的工作。她說局方為員工安排特別工作措施，如添加一更午飯時間，以免人群聚集用膳，令她可安心工作。

須自備裝備 懷孕公僕：不憂感染

在創新科技署任職的黃先生稱，局方採取輪班制，他本周周一、三、五在辦公室工作，「都home office（在家工作）咗一個月」，認為復工合理，但指政府應提供口罩。正懷孕的公務員胡小姐表示，須自備防疫裝備，「都ok嘅，有戴口罩」，不擔心復工會受感染。

多名司局長昨視察轄下部門的公務員復工情况。政府昨傍晚發稿稱，司局長從部門探訪中得悉部門已採取有效措施以減少社交接觸，例如實施彈性上班時間；亦使用輪更制以減少辦公室內同一時間工作人員數目，亦會安排同事分批午膳。

政府：部門派籌預約服務減訪客

政府指出，已按實際情况在政府大樓和辦事處實施各種預防感染措施，包括加強清潔公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處者量體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。另外部門亦通過預約服務，或利用收集箱、派籌號等措施限制同一時間訪客人數。部分部門公眾詢問處亦加裝透明隔板，以減低與市民面對面接觸時健康風險。

陳肇始昨說，政府以控制疫情工作為首要，但知道市民對政府提供某些服務有期望，故需於保護市民及公務員的大前提下復工，以作平衡。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕疫情 公務員復工

上 / 下一篇新聞

馬主胞兄染疫 確診累計100宗 安老院八旬翁一度弱陽性 專家籲防蔓延院舍
馬主胞兄染疫 確診累計100宗 安老院八旬翁一度弱陽性 專家籲防蔓延院舍
弱陽性：樣本病毒數量少
弱陽性：樣本病毒數量少
全裝工人消毒 家屬：院舍乾淨暫不接走
全裝工人消毒 家屬：院舍乾淨暫不接走
多院舍謝絕探訪 停外出及集體活動
多院舍謝絕探訪 停外出及集體活動
SARS院舍爆發57死 促成感染控制主任制度
SARS院舍爆發57死 促成感染控制主任制度
料未來兩日各兩班接港人 嚴防交叉感染 醫護隨專機赴鄂 乘客須穿袍戴罩
料未來兩日各兩班接港人 嚴防交叉感染 醫護隨專機赴鄂 乘客須穿袍戴罩
兩伊朗團返港 40人送鯉魚門新營隔離
兩伊朗團返港 40人送鯉魚門新營隔離
報道稱檢疫者提早離營 衛署：非事實
報道稱檢疫者提早離營 衛署：非事實
檢疫大廈名單更新前後不一 區議員斥兒戲
檢疫大廈名單更新前後不一 區議員斥兒戲
私院推「公院價」通波仔 紓醫療壓力
私院推「公院價」通波仔 紓醫療壓力
居屋恢復揀樓 日數時段減少
居屋恢復揀樓 日數時段減少
珍寶海鮮舫停業 業界：聞生意跌九成 區議員：依賴旅客
珍寶海鮮舫停業 業界：聞生意跌九成 區議員：依賴旅客
「在此拍最後全家福」 摸門釘茶客落淚
「在此拍最後全家福」 摸門釘茶客落淚
陳茂波冀1萬元7月起派 稱未見樓市大跌風險 保持警覺
陳茂波冀1萬元7月起派 稱未見樓市大跌風險 保持警覺
四成社企生意減半 23％停運或倒閉
四成社企生意減半 23％停運或倒閉
物流運輸業促設「關愛基金」助業界
物流運輸業促設「關愛基金」助業界
逾百英基家長聯署 要求減學費
逾百英基家長聯署 要求減學費
上訴開審 稱天眼片中人容貌被遮 林子健質疑原審官自行認人
上訴開審 稱天眼片中人容貌被遮 林子健質疑原審官自行認人
3處郊園邊陲縮丁屋地3%至55% 兩處10年零建屋申請 環團批削太少
3處郊園邊陲縮丁屋地3%至55% 兩處10年零建屋申請 環團批削太少
邀專科醫生「fact-check」坊間傳言 拆解抗疫迷思 醫健平台吸收視
邀專科醫生「fact-check」坊間傳言 拆解抗疫迷思 醫健平台吸收視
專欄：全民IT，談何容易／文：章濤
專欄：全民IT，談何容易／文：章濤
蒙面賊劫便利店 屯門元朗3小時3宗
蒙面賊劫便利店 屯門元朗3小時3宗
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】17投注站重開 多區人龍 市民話想幫人：抗疫一定要有錢
【Emily】17投注站重開 多區人龍 市民話想幫人：抗疫一定要有錢
【Emily】Ann姐口罩論 檢測中心出聲明 「僅提供數據，無下結論」
【Emily】Ann姐口罩論 檢測中心出聲明 「僅提供數據，無下結論」
【Emily】邵家臻《坐監記》 監獄列禁書
【Emily】邵家臻《坐監記》 監獄列禁書
【Emily】兩會疫情推遲 財會「疫市」加會
【Emily】兩會疫情推遲 財會「疫市」加會
【Emily】市民送布口罩 陳克勤感動得不知所措
【Emily】市民送布口罩 陳克勤感動得不知所措
【Emily】議會監察批搞晚宴 譚文豪：早取消
【Emily】議會監察批搞晚宴 譚文豪：早取消