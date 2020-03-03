檢疫大廈名單更新前後不一 區議員斥兒戲

油尖旺增近150處 累計全港最多

措施實施至2月26日，有超過22,500人由內地返港後須在家居隔離14天，衛生防護中心網站上周終開始公布相關大廈名單，但只有5979個地址被公開。中心昨更新了名單，檢疫地址增至6771個，涵蓋的最後檢疫日期增加兩天，至本月10日，當中，油尖旺區家居隔離個案地址增至692個，大增近150個，取代元朗成為最多有人檢疫大廈的區域。

部分個案消失檢疫期延長

本報比對更新前後的名單，發現資料有多處不一致。以離島區為例，在首份名單上應有19個地址涉及的個案於3月8日完成隔離，但名單更新後地址減少至14個，而資料顯示，其中疑有4個個案的最後檢疫日期變成3月10日。另外，首份名單顯示油尖旺原應有40地址於明日（4日）完成隔離，但更新後有6個地址消失，卻額外出現3個新地址，總數減至37個。

西貢區議會教育、健康及社會福利委員會主席陳緯烈的選區，亦出現檢疫大廈名單前後不一致的情况，他批評政府一直未及時公開相關資訊，但公開的資訊卻前後不一，十分兒戲，無法令公眾放心。陳透露有居民是因看見鄰居開門接收家人送交的食物，手上戴有電子手環，始知對方在家隔離，同時亦有住公屋的家居隔離者向他表示家中鋅盤要維修，但因當時未有名單，不知應否通知房屋署人員上門維修。陳說無論對市民或房署職員，政府不透明的做法都有不足，欠缺保障。

衛署：大廈數目不等於檢疫人數

對於檢疫大廈名單資料疑前後不一，衛生署回應稱名單資料會持續更新並上載網頁，而名單以接受檢疫者所居住的大廈為單位，大廈數目並不等於檢疫人數。

（武漢肺炎）