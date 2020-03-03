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料未來兩日各兩班接港人 嚴防交叉感染 醫護隨專機赴鄂 乘客須穿袍戴罩

【明報專訊】港府最快明日以專機接載滯留湖北省的港人回港，據悉政制及內地事務局長聶德權及入境處長曾國衞會到武漢，港府計劃未來兩日每日各以兩班專機接載港人回港，航班上會有醫護協助有需要的人，特別是孕婦。聶德權昨形容接回港人的部署已進入最後階段，並公布為防港人回程機上交叉感染，在機上穿上保護衣等，並需4次探熱，沒有病徵才可登機。有滯留武漢港人稱得悉武漢當局已備首批撤離港人的名單，將向名單上港人發通行證，讓其離開小區前赴機場。

探熱4次 發燒有病徵者不得登機

聶德權昨於其facebook專頁發文稱，昨與入境處、保安局、食衛局等同事開會落實行動細節，形容已進入最後階段部署。他在帖文提到，為減低機上港人交叉感染及將病毒帶回港的風險，已制定嚴密檢測安排，所有港人到武漢機場後會獲派口罩、酒精搓手液及保護衣，所有乘客在機上都要穿戴口罩及保護衣；港人由登車出發至進入候機大堂，須先後至少4次接受體溫測試，發燒或有病徵者不得登機，各人抵港後也會再量一次體溫，並直接送到指定檢疫中心接受14日檢疫和做病毒測試。

孕婦坐首兩班 婦產醫護隨行

據悉，聶德權及曾國衞會到武漢，港府暫計劃於周三及周四，以每日兩班專機接載港人回港。據悉，醫管局會派出約12名醫護隨行，每航班會有一名急症室醫生及急症室護士。消息稱，當局會盡量安排孕婦乘首班或第二班專機回港，當中有懷孕36周的孕婦有臨盆風險，專機會額外加派一名婦產科醫生，而機上急症室護士亦具助產士經驗。

助處理湖北返港者

醫局徵護士到駿洋邨

政府未公布湖北返回港人的指定檢疫地點。醫管局護理總行政經理潘恩榮昨發電郵給7個醫院聯網，要求各聯網邀請護士自願到火炭駿洋邨為湖北返港港人抽取血液及鼻咽拭子等樣本，每個聯網可提名3名護士，電郵將駿洋邨界定為「高風險區域」。醫管局回覆稱，總辦事處護理部將會派出同事，連同醫院聯網護理人員合組行動小隊，為從湖北省返港接受檢疫的港人抽取樣本化驗，並指參與員工均屬自願，有緊急應變特別津貼。

滯留武漢的李女士昨稱，她從所在社區得悉武漢外事辦已備名單，會向名單上的港人發通行證，協助離開到機場。同樣滯留武漢的工聯會前副理事長彭港祥引述當地社區居委會稱，周三或周四將有專機接港人回港，區內居委會或派車送港人到機場。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 火炭駿洋邨 滯留湖北港人 衛生署 湖北

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