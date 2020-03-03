多院舍謝絕探訪 停外出及集體活動

長者覆診回來要立即洗澡

經營私營院舍的安老服務協會前主席李輝表示，2月初起已不許外人探訪，「有人送貨或送外賣都不可入來」，但會酌情處理個案，現會協助家屬用電話與長者視像會面。她說每日會為院友量體溫，員工進入院舍前要量體溫及洗手。為減低傳染風險，她說院舍停止集體活動，並取消外出活動，如有長者需外出覆診，回院舍要立即洗澡。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，樂善堂3間安老院今年1月29日起已謝絕探訪，僅容許員工、醫生等入內，但會酌情處理個別個案，如有家屬極需要與患重病的長者會面，亦要在指定隔離區域探訪。她說員工每日工作要戴口罩、申報健康情况及外遊紀錄。院舍為減低感染風險，不會外判陪診等服務，由全職員工負責。

樂善堂：回家後返回要住隔離房

平日院友間中可回家，劉愛詩說為減低感染風險，不會批准所有個案，如院友居住大廈有家居檢疫者，就不許回家。她說院舍每層設一間隔離房間，如有院友回家後重返院舍，要入住隔離房間一段時間。

衛生防護中心曾向安老院及殘疾人士院舍發指引，建議盡量避免探訪，可因應住客特殊需要彈性處理。院舍須每日為院友量體溫，如有發燒或呼吸道感染徵狀，要戴口罩並求醫。職員上班前須量體溫，有發燒或呼吸道徵狀者不應上班。中心表示，訪客應填寫到訪日期及資料，以便有需要時由衛生防護中心跟進。

（武漢肺炎）