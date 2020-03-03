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全裝工人消毒 家屬：院舍乾淨暫不接走

【明報專訊】筲箕灣愛東邨一所安老院一名88歲男子，其檢測樣本對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，其後覆檢後呈陰性。昨有穿全套保護裝備工人到通往涉事安老院的大堂及升降機清潔消毒。有院友家屬表示，院舍環境乾淨，職員工作時有戴口罩，暫不接走住在院舍的家人。

涉事安老院位處筲箕灣愛東邨愛善樓低層的服務設施大樓，安老院門外貼上「謝絕探訪」告示，另有通告稱為確保院友健康，將暫停探訪安排延長至3月9日。記者到門外採訪時，有職員透過門隙着記者「走喇！唔好喺度逗留」。

昨午4時許，穿全套保護裝備的清潔工人到服務設施大樓，於地下大堂及升降機消毒清潔，與該大堂相距約10米的愛善樓出入口，出入居民大都戴口罩。

有老婦昨到涉事安老院擬探望70多歲的兄長，但「摸門釘」。她說未收到院方通知院舍有弱陽性個案，又說兄長行動不便，她亦沒地方安置兄長，所以不會接他離開安老院。她說院舍很乾淨，職員經常清潔，工作期間有戴口罩及手套。

同幢住戶：大堂不共用 不擔心

愛善樓住戶劉先生則說，會做足衛生措施，例如在家用漂白水清潔。他說安老院與住戶使用不同升降機大堂，對安老院懷疑有人感染不太擔心。

同一屋邨有另一護養院，門口通告表示因應疫情，每名院友只限兩名家屬探訪。院舍職員稱，有為清潔工人提供口罩等保護裝備。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕弱陽性 新型冠狀病毒 武漢肺炎

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