全裝工人消毒 家屬：院舍乾淨暫不接走

涉事安老院位處筲箕灣愛東邨愛善樓低層的服務設施大樓，安老院門外貼上「謝絕探訪」告示，另有通告稱為確保院友健康，將暫停探訪安排延長至3月9日。記者到門外採訪時，有職員透過門隙着記者「走喇！唔好喺度逗留」。

昨午4時許，穿全套保護裝備的清潔工人到服務設施大樓，於地下大堂及升降機消毒清潔，與該大堂相距約10米的愛善樓出入口，出入居民大都戴口罩。

有老婦昨到涉事安老院擬探望70多歲的兄長，但「摸門釘」。她說未收到院方通知院舍有弱陽性個案，又說兄長行動不便，她亦沒地方安置兄長，所以不會接他離開安老院。她說院舍很乾淨，職員經常清潔，工作期間有戴口罩及手套。

同幢住戶：大堂不共用 不擔心

愛善樓住戶劉先生則說，會做足衛生措施，例如在家用漂白水清潔。他說安老院與住戶使用不同升降機大堂，對安老院懷疑有人感染不太擔心。

同一屋邨有另一護養院，門口通告表示因應疫情，每名院友只限兩名家屬探訪。院舍職員稱，有為清潔工人提供口罩等保護裝備。

（武漢肺炎）