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馬主胞兄染疫 確診累計100宗 安老院八旬翁一度弱陽性 專家籲防蔓延院舍

【明報專訊】本港新型冠狀病毒確診及疑似個案累計破百，昨新增確診為馬主周巧兒的胞兄，二人曾同場出席萬豪酒店婚宴。2003年SARS疫情曾現院舍爆發，72名院友染疫，一名88歲、居於筲箕灣愛東邨護老院的男子昨一度驗出對病毒呈「弱陽性」，據悉經覆檢呈陰性。有專家認為，如未能確認病毒測試結果，可於3周後驗血檢測抗體，以確認是否染疫；目前要繼續圍堵措施，阻截病毒在本港大流行，以防由社區蔓延院舍。有工會稱有院舍農曆新年前訂購的防護物資仍未到貨，對貨存量感擔憂。

明報記者

最新確診的63歲男子為周巧兒（第85宗）的胞兄，沒病徵，深喉唾液樣本對病毒呈陽性，於東區醫院隔離治療，情况穩定。患者女兒2月22日在金鐘萬豪酒店舉行婚宴，同場有周巧兒及幫港出聲發起人周融。

至於院舍感染疑雲，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者為88歲男子，他體弱並要坐輪椅，一度被驗出對病毒呈「弱陽性」要覆檢。據了解，患者居於筲箕灣愛東邨東華三院香港西區婦女福利會護養安老院，本身有糖尿病、心臟病及認知障礙，情况轉差入深切治療部。醫管局表示，患者到東區醫院求診時沒發燒，但要吸氧氣。

張竹君：倘環境合適可院舍檢疫

張竹君表示，涉事院舍自2月8日起謝絕探訪，如有確診個案，不排除院友、照顧者為源頭，屆時會到院舍調查；院舍長者亦未必適合入住檢疫中心。據衛生防護中心給安老及殘疾人士院舍的指引，被界定為密切接觸者的院友要接受14日檢疫及14日醫學監察，其間要戴口罩，如院舍環境合適，可於院舍檢疫，醫學監察則沒有地點限制。

許樹昌：弱陽或因不懂吐痰供測試

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有認知障礙的長者未必懂得吐出唾液或痰，要抽取鼻液樣本作病毒測試。他認為，若反覆測試均呈陰性，相信「弱陽性」屬假陽性的可能較大，但建議在第3周後為患者驗血作「終極測試」，有抗體即代表患者曾感染病毒。許續說，若出現沒確診者接觸史及外遊紀錄的院友確診，相信由社區傳入機率較高，目前要繼續圍堵策略，防止源頭不明的本地個案持續出現。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，弱陽性個案要覆檢，有可能病毒集中在下呼吸道，取上呼吸道樣本化驗就出現陰轉陽、陽轉陰情况。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，加強老人院舍人流出入管制，要向訪客量體溫、問接觸史和旅遊史，如有問題應拒絕有關人士進入；並應記低訪客的個人資料以便日後追查。老人院舍職員亦應時常檢測體溫，長者如身體情况許可，應在院內戴口罩。

工會：院舍裝備用量增 過年前訂物資仍未到

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，院舍有防護裝備儲備，但近日口罩、手套、防護衣等用量急增，餵食及洗澡等消耗不少口罩，有院舍主管反映仍未能取得農曆新年前訂購的物資，對此擔憂，促請政府確保院舍有足夠物資。他認為院舍應加強防疫措施，包括謝絕探訪、員工上下班量體溫並記錄等。

公主號兩疑似個案 一轉確診

此外，兩名鑽石公主號返港乘客日前被驗出有抗體，列為疑似個案，其中第96宗、68歲女子的病毒測試呈陽性，改為確診個案。何栢良說，二人的電腦掃描影像均顯示肺部病變，相信他們肺部有病毒，可當確診個案處理，病毒檢測一度呈陰性與病人未能咳出痰液化驗有關。

至於元州邨確診夫婦，醫管局前日稱76歲女患者因發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛到明愛醫院求醫，昨改稱患者沒發燒，因血糖低、頭暈求醫，入住該院內科普通病房，一名同病格女病人被列為密切接觸者隔離治療；4名曾接觸患者的醫護病毒測試呈陰性。

（武漢肺炎）

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