【Emily】Ann姐又講蒸口罩 政府急澄清 #建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話

【明報專訊】立法會議員蔣麗芸（Ann姐）1月喺facebook分享口罩「高溫蒸氣消毒」翻用法，唔少人忍唔住笑咗，估唔到一個月後，Ann姐捲土重來再接再厲，噚日拍片出post為自己同蒸過嘅口罩平反，話取得香港標準及檢定中心嘅檢測結果，中心人員以100℃蒸口罩10分鐘，發現口罩過濾力平均只係跌咗0.11%，話可以證明「高溫消毒口罩」係可行，同埋唔會破壞口罩結構。
話取得標準及檢定中心檢測結果
100℃蒸10分鐘過濾力跌0.11%
科學嘅嘢，Emily唔係專家，不過Ann姐條片出街無耐，政府官方Telegram「香港抗疫資訊頻道」就出post「再提醒市民」，話所有外科口罩都係即棄式，表面沾染咗病菌，用完除落嚟要即刻棄置喺有蓋垃圾桶，同埋要洗手。
所謂識睇要睇hashtag，Emily見政府個post就hashtag咗立法會前主席曾鈺成當年同Ann姐講嘅名言：「建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話。」
網民叫帶隊幫民建聯隊友蒸
Ann姐出post，網民梗係熱烈討論，有粉絲大讚佢夠堅持，係議員應有嘅態度。有人認真問Ann姐係咪真係可以蒸，佢回覆「yes」。當然，有好多人提出疑問同惡搞留言，例如有人認真質疑，檢測報告無提蒸口罩對VFE、BFE（病毒同細菌過濾率）等影響，覺得有問題。有人叫Ann姐帶隊幫民建聯隊友蒸口罩，有人就提議警察一齊蒸口罩、蒸防護衣重用。