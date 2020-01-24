【Emily】Ann姐又講蒸口罩 政府急澄清 #建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話

話取得標準及檢定中心檢測結果

100℃蒸10分鐘過濾力跌0.11%

科學嘅嘢，Emily唔係專家，不過Ann姐條片出街無耐，政府官方Telegram「香港抗疫資訊頻道」就出post「再提醒市民」，話所有外科口罩都係即棄式，表面沾染咗病菌，用完除落嚟要即刻棄置喺有蓋垃圾桶，同埋要洗手。

所謂識睇要睇hashtag，Emily見政府個post就hashtag咗立法會前主席曾鈺成當年同Ann姐講嘅名言：「建議考慮少啲講啲冇乜用嘅說話。」

網民叫帶隊幫民建聯隊友蒸

Ann姐出post，網民梗係熱烈討論，有粉絲大讚佢夠堅持，係議員應有嘅態度。有人認真問Ann姐係咪真係可以蒸，佢回覆「yes」。當然，有好多人提出疑問同惡搞留言，例如有人認真質疑，檢測報告無提蒸口罩對VFE、BFE（病毒同細菌過濾率）等影響，覺得有問題。有人叫Ann姐帶隊幫民建聯隊友蒸口罩，有人就提議警察一齊蒸口罩、蒸防護衣重用。