「只影警不影暴亂群眾」 馬逢國批部分傳媒不持平

馬逢國自上屆已擔任此界別議員，對於體育、文化、演藝界的工作，他侃侃而談為體育界成功保留啟德體育園，並繼續為業界爭取活動空間，例如鼓勵學校閒餘時間開放予文化、體育界。

政府發記者證「有好過無」

至於如何維護傳媒界權益，例如記者在反修例風暴中採訪屢屢受阻，他形容記者與警方工作位置不同，難免有矛盾，但香港已處理得相當文明合理。他稱，「客觀地看部分記者將個人政治信念放在工作中」，與警方發生衝突的「記者」甚至不是記者，對警方執法造成障礙。他說，由政府統一發出記者證是「有好過無」，「要警察尊重記者，要先知道你係真記者」。

被指批記者走廊吃飯 稱遭扭曲

然而，有警員向已展示記者證的記者粗言相待，馬稱可能有個別警察言論不當，他有協助記者向當局反映。被問到是哪宗事件，馬逢國的助理找回相關信件，是國家主席習近平去年底訪問澳門期間，本港多間傳媒被拒絕入境。他2016年亦曾為業界利益「發聲」，卻是被指在立法會行政管理委員會閉門會議上，批評記者在立法會走廊吃飯不恰當，他在專訪中重申對此關注並無惡意，當時只是想記者食飯有更好安排，但有人卻刻意「放料」扭曲他言論。

髮Gel留辦公室 紀念據理力爭

若數他任內爭議事件，2018年他捲入「髮Gel」風波，要求機場保安讓他可帶一支容器超出100毫升的髮型啫喱上機。他在專訪中稱不尷尬，該髮型啫喱仍保留在立法會辦公室內紀念自己據理力爭。他強調無用特權，因液體不超過100毫升，「不想規矩死咕咕」，機場職員拒讓他帶上機沒有錯，問題是沒顧及他私隱。他又稱，「最討厭係（公民黨）楊岳橋、譚文豪在立法會發言時以此事做人身攻擊。」