泛民功能組搶灘 建制多元老未言退 學者料工程飲食批發文化有力較勁

明報記者 何宛兒

今屆選舉選民登記截止日期是5月2日，更改功能界別期限為4月2日。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，民主派佔立法會過半議席是難，但非天方夜譚，評估除區議會（一）外，泛民在工程界、飲食界、批發零售界、體育演藝文化出版界4個界別也有機會搶灘。

泛民在2016年選舉奪得的8席功能組別（包括後來被建制派奪回的建測規園界），都是「個人票」議席，選民包括很多年輕專業人士，餘下未攻克的個人票議席是工程界，而工程界估計有很多屬民主派的年輕工程師，若他們都投票，泛民有機會搶灘。

蔡子強評估，飲食界最有機會，因飲食界選民毋須加入商會，「開珍珠奶茶舖有幾百至一千個牌照，搞得的都是年輕人多，即是『黃色』選民較多」；而「體演文出」界，雖然體育小組是建制的鐵票，但佔該界別登記選民五成多的文化小組則不然，若選民願意投票，泛民一定有機會。

馬逢國籲勿「既鑽空子又攻擊」

「體演文出」議員馬逢國不評論會否爭取連任，稱自己想有新體驗，惟很多業界叫他留任，亦不容易找人接棒。港協暨奧委會副會長霍啟剛近日向政府建議購買東京奧運轉播權，馬逢國去年接受訪問曾說聽聞霍有意參選，馬接受本報訪問稱不想特別討論某一人，願見有能力、朝氣者代表業界。他不評估建制派能否保住此議席，認為搶攻功能組別「本應就是民主派的方向」，但着民主派不要在制度中「既鑽空子又攻擊」。

盧偉國：少人能做選民 張宇人：無評估

工程界議員、經民聯盧偉國不明言會否爭取連任，他認為工程界選民登記資格嚴謹，民主派呼籲支持者登記做選民，但「唔係咁多人合資格」。

中小企食店聯盟召集人林瑞華早前加入公民黨，正組織飲食界做選民登記，料會出戰飲食界。現任議員、自由黨張宇人稱，無做評估能否保住議席，「我無話唔交棒，又無話選」，但稱「飲食界無人同我講，叫我咁老唔好選」。

批發及零售界方面，民主派區諾軒上屆以1231票不敵2290票的自由黨邵家輝，但區是首個民主派在商界組別獲逾三分之一選票。邵家輝稱未決定爭連任否，又說希望參選人為界別爭取權益，而非「政治萬萬歲，民生濕濕碎」。

建測規園界有4個界別，而民主派選民不少，現任議員謝偉銓承認界別涉及4個不同專業對他是挑戰。他說愈近選舉愈政治化，他與選民之間理念未必一致，但強調自己是「建設派」，現已將時間、心機全放在議員工作，希望與業界在溝通方面做得更好。

黃定光稱將交棒 陳健波：難覓繼任

傳統功能界別中，進出口界議員、民建聯黃定光態度最明確，稱將會交棒。過去兩屆都自動當選的保險界陳健波稱，一直未找到接班人，現實上亦無人肯接棒。他稱保險界以公司票為主，選民注重營商環境，個人立場看得較輕，選民會選擇認識較深和多的候選人。