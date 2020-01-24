8．31半年衝突 拘115人包括輔警區議員

區會副主席：議員偕助理購物時被捕

葵青傳承昨晚於facebook稱，郭子健議員與兩助理於旺角購買辦公物品後遇上警方行動而遭濫捕。葵青區議會副主席張文龍亦證實3人被捕消息，相信他們到旺角購物時遇上警方圍捕，與其他年輕人同被捕，事後有義務律師跟進。

警方表示，前日行動拘捕71男44女，由15至51歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲警等，分別由旺角警區刑事調查隊及西九龍總區刑事部跟進。其中一名涉非法集結被捕男子為休班輔警。警方重申非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為必嚴正處理。

驅散期間一名男警在彌敦道與奶路臣街交界被多人以磚頭、石頭、竹枝等硬物襲擊，生命安全受嚴重威脅下拔槍戒備，他頭、手及腳受傷清醒送院，另一男警亦於豉油街及西洋菜南街交界被人以磚頭襲擊，手部受傷，清醒送院。據醫管局數字，衝突中共17人受傷求醫，兩名男子需留醫，一人情况嚴重。

警遇襲拔槍 民權觀察：落單不理想

民權觀察成員王浩賢說，衝突近日因疫情緩和，但過去8個月積下民憤未平，而政府應對疫情惹質疑，「相信到某個時刻就會爆發」。前晚有警員疑落單遭包圍，拔槍指向人群，王浩賢認為以槍械指嚇屬武力使用，警員必須在有需要下才使用。他又說，警員應集體行動，避免落單，「但如果是警員突然自行衝前導致落單，做法就不太理想」。

攝記協譴責警襲記者

就前日警方使用胡椒噴霧、胡椒球槍等武器攻擊記者，攝影記者協會昨強烈譴責，要求成立獨立調查委員會追究。

（反修例風暴）