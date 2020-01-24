SARS網上在家學習先驅 「每日一篇」再免費開放

「每日一篇」2002年面世，為幾代小學生學習的共同回憶。何萬貫說，SARS停課時近400間學校的學生參與「每日一篇」計劃，每日登入網站人數有27萬，當年幾乎沒有教學網站如「每日一篇」般免費開放且能承受龐大瀏覽量。他又稱，網站文章每日更新，學生不能補讀。有教師反映網站這個設計促使學生培養閱讀習慣。

開放5平台 加入聽故事學詞語

10多年後，香港遭遇武漢肺炎，停課日數將遠超2003年。何萬貫再次免費開放網站，這次他加入聽故事、介紹詞語等共5個平台。其中上月開放的「每日一故事」，何萬貫為小一至中三學生挑選題材、撰寫故事，並親自錄音。網站周一至周五每天上載新故事，由撰稿到錄音，每個故事需花半日處理。何萬貫笑言自己非「廣播界的人」，語氣或不夠生動，但他察覺現較少針對聆聽的練習，「無論幾難都要做」。

每則故事長約兩三分鐘，內容圍繞香港生活、名人軼事等，聽故事後學生需回答幾條選擇題。何萬貫強調，網站非考試導向，稍為努力就懂答題，旨在為學生帶來課本以外的知識。

倡政府邀專家開發學習網 方便教師

現時網上學習資源豐富，何萬貫說網站瀏覽量不及03年，但因非商業性質，他不介意。作為網上學習先行者，他認為與其教師各自編製網上教材，不如政府投放資源邀專家開發學習網，教師按學生能力調適就能應用。

明報記者 黃焯謙