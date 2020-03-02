「策誠軒」過渡房最快8月入伙 50戶港鐵職員續住

8月交房協管理 為期5年

屬前九鐵公司員工宿舍的策誠軒，共有兩幢樓宇，提供252個單位，兩鐵2007年合併後交予港鐵管理。關愛基金今年1月通過向扶貧委員會申請撥款，資助近4600萬元翻新策誠軒作為過渡房屋，並以5年短租方式交由房協營運及管理，當時策誠軒仍有92戶港鐵職員租住。

港鐵早前向策誠軒住戶發出回條，以了解多少住戶仍選擇居住策誠軒，回條提交限期於上月20日截止。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，據他了解，最終有50多戶選擇繼續居住，近40戶將遷出，港鐵已承諾向遷出員工提供搬遷津貼，並訂於8月前遷出。

留下者簽「暫住證」 2年後按市况加租

至於繼續居住策誠軒的50多戶員工，林偉強稱，該批租戶將與房協簽訂「暫准居住證」，首份租約為期2年，房協承諾租金維持現有水平，之後按市况調整加租幅度。他稱，有部分住戶將於未來5年內退休，屆時會將單位交予房協，但有住戶憂慮5年後租約安排，工會將再跟進。

港鐵回覆，已與房協舉辦多場簡介會向策誠軒住戶講解相關安排，按現時進度，港鐵將按原訂計劃由8月1日起將策誠軒交予房協。房協稱，據運房局、港鐵及房協協議，策城軒改作過渡房屋的第一批住戶最快8月入伙，正進行有關程序，房協稍後會與繼續居住者簽訂「暫准居住證」，現正密切留意疫情發展，按實際情况與運房局及港鐵溝通。