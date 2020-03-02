3日兩宗高處失足 行山男墮新娘潭石澗不治

「仙散石澗」需手腳並用攀爬

59歲姓涂男子偕朋友一行16人昨早於新娘潭涌背行山，11時許行至仙散石澗時，涂疑失足墮下約30至40米，身體多處嚴重受傷昏迷，友人報警求助。現場消息稱，登石澗路段巨石嶙峋，需手腳並用攀爬，部分落差逾1米。消防接報後登山拯救，因山路崎嶇，涂其後由奉召的飛行服務隊直升機吊起送院，推往急症室時，飛行護士騎在涂胸前不斷施心外壓，惟搶救後傷重不治。警方初步調查事件起因無可疑，死因仍有待剖驗。

浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指出，近日因應疫情，不少市民改為到山野「唞唞氣」，惟不少人缺乏行山經驗，易生意外。他指出，新娘潭位置便利，行山者駕車便可到達，或會因而掉以輕心。他提醒市民，若行山期間途經山澗、瀑布，應提高警覺；手腳並用攀爬時，要緊記雙手雙腳均穩固才移動其中一點，減低意外風險。

雷又說，行山時應穿上合適行山鞋及鬆身衣物，並按能力規劃路線。

專家籲勿為拍照爬瀑布頂

攀山專家鍾建民指出，新娘潭為行山熱點，以瀑布聞名，不少人專程到訪，並爬到高處俯瞰瀑布景色。惟鍾指出，瀑布、山澗一帶濕滑，長有青苔，容易失足生意外。鍾續說，近年有不少行山者為拍照而爬到險要地方，行為十分危險，提醒行山者勿於瀑布頂拍照，或可改從瀑布底部觀看，會較為安全。

上周五（2月28日）一名男子疑因碎石跣腳，由新娘潭瀑布頂墮下10多米水潭，頭部及身體多處受傷並昏迷，消防接報到場拯救，傷者其後由飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院搶救，至今仍危殆。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676