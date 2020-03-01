涉藏炸藥考生准保釋 家裝監視鏡頭

昨申請保釋的被告為應屆文憑試考生黎文光（19歲），被控兩項管有爆炸品，以及一項無牌管有彈藥罪。同案被告中四學生趙旭（17歲）早前已獲准保釋。

不得進入有化學品實驗室

辯方昨提出，被告可在3月2日前在家中客廳安裝一個具互聯網功能的閉路電視鏡頭，並將影像連結告知警方，以便監視，但鏡頭不具錄影功能。被告可交出現金15萬元，5名擔保人各交出2萬元，合共25萬元保釋金，擔保人包括學校教師及副校長。被告另可遵守宵禁令，每周往警署報到3次，不得參與學校以外的集會，不得進入存放化學品的實驗室，亦不得查詢及討論製作爆炸品。裁判官終批准被告以上述條件保釋。

翻查資料，今次是反修例運動相關案件中，第三次有獲准保釋被告要在家中安裝閉路電視。涉及水喉通土製炸彈案的29歲機械技工黃偉然，2月14日在高等法院提出在寓所安裝閉路電視，獲法官批准以75萬元保釋；涉迷你倉藏煙霧餅案的19歲副學士生鄺偉邦，2月24日提出寓所安裝閉路電視，獲裁判官批准以20萬元保釋。

【案件編號：STCC369/20】

（反修例風暴）