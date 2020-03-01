關注黎智英被捕 美國務院籲港府勿選擇性執法

黎智英、李卓人及楊森合共被控以一項「明知而參與未經批准集結」。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）發聲明表示關注事件，呼籲港府勿因政治目的而選擇性執法，應確保公正及透明地處理案件，維護法治及港人和平集會與言論自由的普世權利。

律政司昨晚就案件發聲明，表示由於司法程序仍在進行，不宜詳細評論，任何人提出律政司的檢控決定，是受到不恰當影響而作出，都是胡亂猜測及無事實根據。律政司所有檢控決定都是以專業、不偏不倚、無畏無懼的態度作出。美國共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott）前日在華府智庫哈德遜研究所演講時聲援黎智英，並要求華府回應事件。

外交部駐港公署促停干預港事務

中國外交部駐港特派員公署發言人發聲明稱，美國個別國會議員對香港特區警方依法對黎智英採取法律行動「說三道四」，形容有關議員「長期從事反中亂港的勾當，與香港的賣國禍港分子沆瀣一氣、狼狽為奸」。外交部駐港公署發言人敦促外國勢力停止破壞香港法治，並停止以任何形式干預香港事務和中國內政。

（反修例風暴）