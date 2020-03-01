8．31半年再釀衝突 落單警遇襲拔槍

示威者堵路縱火 警放催淚彈

昨近傍晚，有人到太子站獻花和聚集，不時有大隊警員到場清走鮮花。晚上約8時半，有人在始創中心對開以雜物堵塞彌敦道及組織「傘陣」，亦有人燒雜物，警方多次於彌敦道發射催淚彈，其後清走堵路雜物，但示威者旋即再組傘陣，亦有人阻止消防員到火堆，其後一名消防員說「我哋mon（監察）住先」，着示威者呼籲其他人「唔好加料落去（火堆）」，示威者答應。

出口起火 港鐵封旺角站

約8時50分，港鐵旺角站E2出口有雜物起火，車站灑水系統啟動，旺角站緊急廣播宣布關站，要求站內的人離開，約9時列車不經旺角站。10時半左右，警方在百老匯戲院附近行人路對途人發射數發胡椒球彈。

晚上近11時，一隊警員在山東街及豉油街一帶追截聚集者，其間一名警員落單，被人追打，糾纏間被脫去頭盔、裝備及面巾，並繼續被人追趕。該警員沿西洋菜南街走，其間拔出手槍指向途人，有人向他擲物，警員之後沿豉油街向彌敦道退走。

（反修例風暴）