業界：獲認證電池 成本逾千元

阿King說，現時開始流行「大車」，其時速可達40至70公里，較「細車」時速25至30公里高出逾倍，有年輕人組隊「非法賽車」，在行人路及馬路風馳電掣，發生意外時騎車者或會受重傷，途人亦可能被撞傷。現時大部分用家及業界均希望政府發指引規管，讓駕駛者獲悉如何安全使用道路，列明可使用的地點及限制速度，機電署亦可跟進電池必須通過安全認證，另亦可讓業界持續發展。

運輸署早前回覆稱，從道路安全或交通暢達的角度考慮，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道上使用，「運輸署的一貫政策是不會為這些電動可移動工具在《道路交通條例》下登記及發牌」。