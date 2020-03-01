電滑板車短路焚宅 子死父危疑充電爆炸 專家料沒自動斷電裝置

警方田心分區助理指揮官（行動）文連發總督察稱，起火單位住了一家三口，事發時女戶主外出工作，一名女鄰居到單位照顧戶主兒子，父子及女鄰居3人在看電視時，放近門口的電動滑板車疑因短路起火，女鄰居及時逃出屋外，靠近露台的父子則未及逃生，被困火場。事後單位近門位置燒焦，涉事電動滑板車燒剩支架及車輪，機電署人員昨午到場調查，其後警方將涉事滑板車檢走。單位門外另放有兩部電動滑板車。

門邊起火 女鄰居逃出 父子困火場

現場為沙角邨金鶯樓13樓一單位。火警於前晚11時許發生，消防接報到場灌救，救出屋內父子，兩人同告昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救，7歲男童其後不治，48歲黃姓男戶主至昨日情况危殆，男童死因有待驗屍確定。及時逃生的41歲鄭姓女鄰居因吸入濃煙不適，清醒送院。消防初步調查相信是一部電動滑板車短路引致火警，起火原因無可疑。

鄰居李先生說事發時聽到爆炸聲，形容似「垃圾車（指大型垃圾桶）拉過，再爆出碎石聲」，濃煙經氣窗飄入其屋內，他隨即與鄰居逃生，其間聽到起火單位男戶主呼救，「爆炸冇得幫手 ，手無寸鐵點幫」。李說涉事男戶主任職廚工，長期將兩三部滑板車放在門外走廊，曾見對方從單位拉出電線充電，大廈曾貼告示警告，惟未見改善。有女鄰居稱，男戶主曾用滑板車接載兒子上學，其間發生意外致兒子眼部受傷。

一家三部 載子上學曾出意外

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強稱，電動滑板車一般使用鋰電池，估計充電時未有自動斷電，導致電池過熱起火，建議用家充電時要經常檢查，若摸到電池盒燙手，應立即截斷電源，亦不建議通宵充電。

消防處職工總會副主席聶元風對小孩不幸離世感難過，他說鋰電池爆炸可以很嚴重，若過量充電、電流加速，會令電池膨脹和發熱，若電池過期更會增加電阻，容易爆炸。他說若掩蓋電池的物料易燃，會加快火勢蔓延；另家居如多雜物，或電池靠近衣物、紙張等，「火勢更是一發不可收拾」。他說鋰電池爆炸意外比10年前增多，與普及有關，呼籲市民充電時避免靠近雜物，亦要確保逃生通道暢通。

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