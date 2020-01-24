沙中線超支108億 較港鐵計算少57億

政府拒付13億額外管理費

紅磡站加固費港鐵承擔

港鐵原於今年2月21日向政府表示項目超支122億元，當中包括港鐵額外收取的13.7億元項目管理費，惟政府認為原來委託協議內容並無重大更改，不應增加項目管理費，拒絕就此付款，令超支款項僅增加約108億元。而前年爆出紅磡站工程問題，相關加固及局部通車等開支都由港鐵承擔，不會計入超支金額內。

超支金額再經政府調整後，最終決定向立法會申請追加約101億元撥款，令整項沙中線工程核准預算費用上調至907億元，擬於今年上半年交工務小組，政府指現時主體工程的應急費用不足以應付超支情况，故須增加撥款才能繼續推展沙中線餘下工程。

港鐵解釋，因許多早前估算的風險因素大大降低，部分工程合約完成，能更準確估算造價，令超支金額下調。就政府拒付額外的項目管理費，港鐵稱會繼續履行管理責任及負擔相關費用。港鐵已撥備13.7億元「填氹」，而據悉港鐵或放棄爭取相關管理費用。

實政圓桌立法會議員田北辰支持撥款，「比起高鐵（超支）200多億，沙中線超支100多億，我可以好歡迎」。他說若工程至今年中亦未獲撥款，沙中線或至2022年也未能全線通車。

立法會鐵路事宜小組副主席、民建聯陳恆鑌稱暫未決定會否支持，但稱屯馬線一期已開通，市民不會樂見有關工程要停工。就超支金額較2017年大幅下調，他認為政府需交代當時有否「預大條數，方便提款」。

公民黨譚文豪表明反對撥款，批評港鐵監管不善，應「自己食番條數」。