財會通過 公僕下月加薪 工程儲備撥款擬繞工務小組 直上財會

加薪追補至去年4月

公務員加薪自去年底起在財委會審議，民主派一直要求將警隊部分分拆處理，被政府拒絕。項目昨進入表決程序後，部分民主派衝出座位高叫「反對警察加人工」、「反對警暴」等口號。民主派會議召集人陳淑莊會後說，警隊已在處理反修例示威中獲近10億元加班津貼，財政預算案為警方增加撥款和人手是優待警方。她說，民主派將對預算案嚴格把關。

特首會同行政會議去年6月決定調整公務員薪酬，會追溯到自去年4月1日開始。薪酬調整建議獲通過後，首長級和高層薪點金額上調4.75%；中層和低層的薪點金額均上調5.26% 。

政府：工程撥款須4．1前通過

另外，財庫局昨去信立法會工務小組主席盧偉國，撤回涉及數以千項少於3000萬元撥款的「2020-21年度基本工程儲備基金的整體撥款」項目。當局會將項目直接交上財委會審議。當局在信中稱，由於疫情爆發，工務小組失去8小時會議時間，周三會議上仍未完成討論，但項目有必要在4月1日前獲財委會通過，否則政府便無法為約一萬項工程項目支付合約款項，工程要暫停施工，約1.7萬名工人及專業和技術人員的生計或因此受嚴重影響。

盧偉國表示理解，呼籲民主派議員在財委會不要浪費時間，盡量通過多些項目。財委會主席陳健波說要先待政府來信解釋為何急切，若政府將基本工程儲備基金撥款交到財委會「打尖」，應會是下次會議優先處理的項目。

議會陣線朱凱廸表明反對「直上財會」，認為工務小組應加會處理。他稱，政府將興建檢疫中心的工程撥款繞過工務小組，斬件放在基本工程儲備基金，令議會無法監察，呼籲政府堂堂正正向立法會交代。