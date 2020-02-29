二三梯隊調回各警區

去年6月起，為應付一系列反修例示威，警方展開「踏浪者行動」，並在各警區抽調人手組成防暴隊中的第二及第三梯隊，並改以警車取代巡警「行咇」。據了解，由3月1日起，警方會將第三梯隊警員調回各警區工作；至3月8日，再將第二梯隊調回各警區工作。各警區會陸續恢復以警員「行咇」巡邏。各警員亦需交還有關防暴裝備及武器等。而警員當值更份，亦會由示威期間的「12小時兩更制」恢復至以往的「8小時三更制」。

至於主要由機動部隊組成的第一梯隊則會繼續處理公眾活動，速龍小隊有需要時亦會奉召到場。政總、警總、各區警署外的水馬陣等保安設施，將會繼續維持一段時間。

fb短片解畫預算 「絕大部分」用於增聘

另外，新一份《財政預算案》中，警隊開支預算257.9億元，較2019/20年度原預算多24%，警方昨於facebook專頁以短片解釋開支增加，稱警員過去8個月被襲擊，「被掟磚、被掟汽油彈、被火燒」，面對危險須添置防護裝備。

警方指出，按2019/20年度236億元修訂開支預算推算，薪金增幅為9.3%，當中絕大部分用作增聘人手，預計未來需警力負責防暴工作，故增設2543個職位，包括機動部隊、陸上總區的前線警力、反恐及支援等，另設一名總警司負責打擊洗黑錢及恐怖分子融資工作。片段顯示，警隊專門裝備2020/21年度開支預算達6.1億元，增幅逾100%，警方稱，當中為2.8萬名前線警員添置防護裝備已花4億元，另外亦須添置行動裝備如隨身攝錄器材、槍械及補充彈藥等。