高院首以電話會議聆訊 法官：符公眾利益

本案涉及一宗追債的民事案件，原定於2月18日開審，惟因新型冠狀病毒疫情影響，法院停擺，本案海外證人被限制來港，故此，高院法官高浩文就案件證人作視像會議安排，以電話會議與訴訟雙方作指示聆訊。

指法例無規定須親身到庭

高官在判辭表示，法例並無定義「出席（attenance）」或「出庭（appearance）」，無規定訴訟雙方或代表必須到法庭親身應訊。法官又提及，民事司法制度改革的最後報告指出，小組曾研究在法庭內使用視像或電話會議，惟最終不作建議。

不過隨着民事司法制度改革生效10年，法庭聆訊面前史前無例延期，若堅持訴訟人須親身應訊，而不使用電話會議來迅速及符合成本效益處理案件，將有違維護公義和法治的公眾利益。

倡疫情後續用

法官又稱，雖然以電話會議聆訊有違公開審訊的原則，但當案件涉特殊情况如公共安全，法庭可不公開聆訊，而且當日法官在法庭內以免提電話與訴訟雙方代表聆訊，所有對話都錄音存檔，可供日後查閱。

法官認為，此情况下電話聆訊也可行，並建議疫情過後可繼續以相類似方式處理案件。

【案件編號：HCA 677、678、2780/06、658/11】

（武漢肺炎）