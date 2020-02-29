公共服務陸續重開 運署恢復路試 入境處可辦證

博物館自修室3月底前不開

至於康文署將由3月3日起重開部分設施，包括港島東體育館、文化中心和大圍村南道的自助圖書站，以及網球場等戶外運動設施；城市售票網售票處同日重開，但只於中午12時至晚上6時半運作，表演場地、博物館、自修室等則不會早於3月底開放。

水署法援地署正常運作

消防處下周一起逐步恢復各類牌照申請及續牌事宜、危險品車輛驗車申請等，但繼續取消所有公眾教育活動。稅務局也恢復正常公共服務，中央詢問處、商業登記署等櫃位每天中午12時至下午1時半關閉以清潔，所有進出及逗留的人須佩戴外科口罩，否則會被要求離開。水務署、法援署、公司註冊處櫃台、規劃署查詢處、地政總署辦事處及政府物流署的收款處等都會恢復正常運作。

另外，中文大學宣布繼續在線教學，但所有部門將於3月2日起逐步恢復正常；校巴服務亦於3月4日恢復運作，校園各餐廳及飯堂的營業時間則稍後公布。

（武漢肺炎）