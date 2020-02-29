6000家居隔離地點曝光 元朗深水埗油尖旺最多

3區各逾500宗

為減少兩地人流往來控制疫情擴散，政府於本月8日起，要求除豁免人士外所有從內地抵港者都需在指定地點接受14日強制家居檢疫，但實施後一直未有對外公開這些人的隔離地點，至前晚有一份共有193頁的文件流傳，列出5875個本港地址，稱是家居隔離者的居住大廈名單。民主黨屯門區議員何杏梅向本報確認，該份名單由政府部門提供，她稱有不少居民擔心居所成為「疫廈」，故向政府部門查詢名單，至前晚終獲回覆，但不清楚名單在網上流傳。

陳肇始稱涉1.5萬地址 需時處理

食衛局長陳肇始昨在記者會回應網上流傳的家居隔離者居住大廈名單時表示，因涉及大廈眾多，有接近1.5萬個地址，而資料由市民提供，署方需時處理。衛生署長陳漢儀則表示，衛生署已發出逾萬個檢疫令，名單會在網頁公布。

至昨晚約6時，衛生防護中心終在網頁公開截止本月24日晚上11時59分的「根據香港法例第599C章正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單」，當中列出5979個地址，較網上流傳名單略多，而隔離者最後隔離期由2月27日至3月8日不等。

名城34嘉湖31 最多個案屋苑

根據名單，全港18區中以元朗區、深水埗及油尖旺的家居隔離者最多，分別超過500宗。另按各區的私人屋苑及公共屋邨為單位分類，大圍名城共有34宗，為全港最多家居隔離者所在的屋苑，但當中6人已於前天及昨天完成14日檢疫期，4人於今日完成隔離。居於名城的周小姐對本報稱，得知屋苑有多名在家隔離者後，沒發現屋苑有特別加強清潔。

水泉澳秀茂坪逸東25 公屋之最

而天水圍嘉湖山莊則有31人需在家隔離，4人已在今日前結束隔離，另1人今日為最後一天隔離。而美孚新邨及曾出現確診個案的太古城及黃埔花園，在名單上亦有超過20人家居隔離。沙田水泉澳邨、觀塘秀茂坪邨及東涌逸東邨在名單上同樣顯示有25人需在家隔離，為多條公共屋邨之中最多。名單內亦有紀律部隊宿舍、酒店、大學學生宿舍等。

23604內地入境者隔離

衛生署指出，由2月8日起會向所有內地抵港者發出檢疫令，接受強制檢疫14天。截至2月26日，衛生署共向23,604名內地抵港者發出檢疫令，當中22,510人在家中檢疫，760人在酒店檢疫，334人入住檢疫營。23,604人中20,650為香港居民，2954為非香港居民。

明報記者

（武漢肺炎）