鯉魚門隔離中心早4天完工 駱惠寧視察

中聯辦網站昨午發稿，稱駱惠寧在中聯辦副主任仇鴻陪同下到鯉魚門公園度假村視察隔離營的組合屋工程。駱表示，「充分肯定中建國際急疫情所急、急香港市民所急，嚴格按照香港標準和施工要求，克服困難，晝夜奮戰，高效率、高質量推進項目建設，體現了駐港中資企業的使命擔當和香港速度」。

駱惠寧又呼籲工人再接再厲，將B區項目盡快建設好，早日落成啟用。中聯辦表示，港府徵用鯉魚門公園度假村作為緊急防疫觀察隔離中心，共計352個隔離單位。昨日建成的A區項目共118個單位，「從開工到建成，僅花了28天，比原計劃提早4天」。

泛民批政治騷促勿插手港務

公民黨陳淑莊批評駱惠寧是在「防疫最吃勁的時候」刷存在感、做政治騷，認為抗疫非常時期，中央駐港機構如真心為香港好，便應默默做實事，她要求駐港官員不要越俎代庖，插手香港事務，否則只會惹港人反感。

政府認直接委聘中資承建商

食衛局昨晚回覆傳媒查詢，承認直接委聘中國建築工程（香港）有限公司負責在鯉魚門公園度假村以組合屋方式興建檢疫中心。當中約120個單位料於3月初可投入使用；度假村內另一區約230個單位，預料4月內完成工程。

（武漢肺炎）