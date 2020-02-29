檢疫者要求買肥牛羊架 社工投訴違需要原則

華員會促統一指引 外判送物資工作

工會昨向前線職員發信，交代周三（26日）與社署助理署長的會面進度，信中提到，前線職員不滿各區工作指引不一，亦要處理檢疫者的不合理要求，包括有社工要連日向同一家居檢疫處送數磅肥牛及雞隻等。工會要求署方立即統一工作指引，包括可提供給檢疫者的物資、送物資的次數等；又認為特別要求應只限宗教及健康需要，並促請署方外判送物資的工作給社企或私人公司。

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，助理署長在會上只表示會跟進。他稱署方沒訂立指引，致出現「古怪指令和要求」，有社工要為家居隔離者買羊架、一次過買6個地拖等，卻不能拒絕，質疑要求有違「基本需要」原則，甚至有職員要墊資；部分由民政署提供的資料如姓名、地址有誤，浪費運送時間。他認為，社工可暫時充當代購，但署方必須訂立工作框架，不應滿足太個人的要求。

社署：按物資要求個案審視 確保合情合理

社署發言人回覆，署方會為入住檢疫中心及強制家居檢疫者提供個人基本日常用品、膳食或食材及輔導，由2月8至27日期間，已向超過3500個家居檢疫者提供服務。社署收到各項物資要求後，會按個案情况審視，確保提供的物品種類和分量合情合理。

（武漢肺炎）