包機接滯鄂港人 最快下周三出發 先接滯武漢者 國泰協助

工聯：湖北港人憂到武漢上機染疫

政府包機接載滯留湖北港人的登記昨午6時結束，當局昨未有公布人數。聶德權於facebook發文稱，國泰港龍答允協助政府行動，會視乎實際人數再商討第一批包機的具體安排，並會與湖北省和武漢市政府敲定行動細節。他稱現正核對已登記者的相關資料，會由衛生署檢視其健康申報，評估孕婦及嚴重病患等是否適宜乘坐專機，會盡早公布乘坐專機人數。有消息稱，首批包機最快下周三出發，並會安排多於一班航班。

工聯會立會議員陸頌雄表示，滯留湖北港人各有不同情况，其中有一名3歲小童早前隨外祖父到武漢過年，父母卻因封城未能前往，現不知父母應否親自上武漢接回，他說會逐宗個案與局方核對處理。陸續稱，有一至兩成現於湖北其他地方的港人害怕在武漢集合，擔心武漢疫情嚴重會被感染，故不願乘搭包機。鄧家彪建議局方，包機除在武漢出發，也可安排省內的內陸航班飛往香港或內地其他地方，稱局方對建議「無閂門」，回應有待研究，但要先在首批包機汲取經驗。

教育界立法會議員葉建源稱，至昨日共收到78名學生表示滯留湖北，當中包括3名中六生，據知政府已聯絡到3人，並接觸到9名在武漢學生。

現滯留於武漢的工聯會前副理事長彭港祥表示，昨日收到入境事務處短訊，要求他提供在武漢地址、香港身分證及回鄉證等資料，但提交了相關資料後，仍未有消息說何時可返港。

國泰員工：未必容易找到人

國泰回覆查詢表示，公司已做好準備，全力協助港府接載香港居民從武漢返港。有國泰員工透露，公司已致電員工，詢問他們是否願意到包機工作，但實際班次及時間無提及，估計會有同事願意參與，但未必如上次到日本接載「鑽石公主」號乘客般容易找到人。

明報記者

（武漢肺炎）