醫局向罷工醫護發信 陳肇始：無證據秋後算帳

高拔陞：「唯一目的」發薪前了解缺勤

高拔陞昨回應，局方根據恆常機制了解月初數千名員工未回到工作崗位的情况，部分同事回覆因參與罷工，部分則指在另一些工作崗位上班，部分則說準備申請假期。他說目前醫管局集中全力抗疫，未有足夠時間向每個同事了解，局方會根據合情合理合法方法、勞工法例和醫管局章程處理。

陳肇始稱，希望大家在防疫抗疫工作中齊心，並非常關心醫護人員，「我亦不覺得現在有任何證據顯示有秋後算帳」，留意到醫護對信件有意見，相信醫管局會公開透明處理。

《蘋果日報》日前報道，一份特首辦向中央呈交的疫情報告中指出，政府已向醫管局下令要求嚴肅處理組織罷工的員工，不應讓他們留在醫院。追究罷工是否特首命令？陳肇始和高拔陞均無否認有關報道內容。高拔陞重申，2月27日發薪日前，按程序告訴同事局方要跟進沒上班情况，是發信的「唯一目的」。被問會否承諾不向罷工醫護扣薪或解僱，二人未有回應。

工會：懲處不合法 倘有必追究

醫管局員工陣線主席余慧明說，縱使陳肇始稱無秋後算帳，但過去一段時間已顯示管理層無能力解決問題，難令員工安心，反問「管理層如何領軍打這場抗疫之戰？」余重申罷工是合法工業行動，參與的同事不屬曠工，局方不能因罷工而解僱人，若作懲處是不合法，陣線必追究到底。

（武漢肺炎）