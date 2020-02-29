醫護投訴插喉後需重用保護衣

醫局：全球需求增 採購裝備難

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨稱，醫管局現有1900萬個外科口罩、280萬件保護衣及80萬個面罩，可用一個多月；另有110萬個N95口罩，可用約一個月。她說，近日庫存上升，但因應韓國、意大利和伊朗等地爆疫，全球對保護裝備需求急增，對3月供貨感擔心。

醫管局行政總裁高拔陞昨表示，疫情擴至各地，全球搶購防護物資，並有部分國家限制出口，情况令人擔心，醫管局已不用招標或合同價購買，而是用市價直接採購。

facebook專頁「我是公關仔」貼出多張保護衣物被掛起的照片，帖文引述醫護稱，近日醫護在手術室為病人插喉後，需將保護衣掛起來，為病人拔喉時再重用。公民黨立法會議員郭家麒昨稱，插喉是可能有「霧化」的高危程序，質疑有關的做法違反感染控制指引。

何婉霞回應稱，同事是希望節省保護裝備，但她承認，保護衣穿過或弄污後不應重用。至於是否每處理一名病人只能用一件保護衣，她說若醫護為病人插喉後一直在病人旁，則只需在處理下一名病人時換新保護衣。

瑪嘉烈:高風險程序沒限用

瑪嘉烈醫院回應稱，院方沒限制麻醉科醫護做高風險程序時防護裝備的用量，包括保護衣等，而根據醫管局感染控制指引，若醫護發現保護裝備沾污、破損或變形，必須更換，院方理解同事希望善用個人防護物資，會提示他們正確使用保護衣的方法。

（武漢肺炎）