疑內地法師新春到佛堂 衛署：有聽聞 正追查

公主號返港者 第三人無病徵確診

此外，食衛局昨稱，除了借用現有設施作檢疫中心，亦改建和加建設置檢疫設施，額外最少增1250個單位，各工程總額逾3億元。當中約120個於上鯉魚門公園的籃球場加建而成，預計3月初投入使用，約230個於下鯉魚門公園的足球場，料4月內完成；於西貢戶外康樂中心的小型足球場加建約100個單位，料4月內完成；八鄉少年警訊永久活動中心翻修設施提供80個單位，預計3月初可用，以及在另一處透過組裝合成加建約120個單位，預計4月內完成；於竹篙灣一幅4公頃的政府土地興建檢疫設施，首階段100個單位料5月內完成，餘下最少500個單位或於7月內完成 。

檢疫中心增逾千單位

昨新增確診是61歲患長期病女子，她1月25日至2月19日與丈夫、姊姊和姊夫一起乘搭「鑽石公主」號郵輪，2月20日乘搭首班包機抵港，港大本月27日為其化驗，顯示為陽性。

至於有14宗確診的福慧精舍，張竹君說已聯絡曾到該佛堂的247人，38人需檢疫，179人需醫學監測，另約30人曾送院，撇除已確診及排除的個案，仍有約2至3人正等候檢測結果。被問是否有內地法師在年初一至初七（即1月25至31日）到佛堂，她說聽聞過有關消息，正追查。

醫局放寬準則 醫生有懷疑可檢測

此外，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局昨起加強化驗室監測計劃的範圍，涵蓋到門診及急症室求診的18歲以下人士；早前的安排下，病人需有發燒、呼吸道感染或輕微肺炎徵狀才檢測，在新安排下，即使患者呼吸道徵狀相對輕微，若醫生有所懷疑，也會讓他們提交深喉唾液樣本檢測。

張竹君稱會去信定點私家醫生，若不肯定患者是否普通傷風，可提供深喉唾液予衛生署檢測。

（武漢肺炎）