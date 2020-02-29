伊朗意國三區抵港要隔離 未包北海道 專家議員稱難查行蹤 籲誠實申報

意國三區包米蘭威尼斯

意大利及伊朗至昨日分別錄得650及245宗確診，日本北海道昨亦宣布進入緊急狀態。連日有專家及議員要求對上述地方實施入境限制，保安局昨晚9時許宣布，鑑於意大利艾米利亞——羅馬涅（Emilia-Romagna）、倫巴第（ Lombardy）及威尼托（Veneto）爆疫，對該3個包括米蘭及威尼斯的地區發紅色外遊警示，並維持對伊朗的紅色外遊警示，呼籲港人如非必要，避免前往。

至少一團仍在意大利 11團在北海道

衛生署隨後宣布對意大利上述3地區和伊朗實施新檢疫措施，3月1日起所有抵港前14日曾到當地者要入住檢疫中心。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，來往香港及意大利的直航航班已暫停，至少一個香港團仍在當地。她說已有至少15個意大利團取消，港府對當地3個地區發出紅色警示後，其他涉相關地區的歐洲團亦會調整行程。她說有至少11團、約300人在北海道，至於需否對北海道發外遊警示，她說交由保安局決定，最重要是旅客做足預防感染措施。

旅界稱疫情影響 意大利團近乎零

金怡假期創辦人兼董事長葉慶寧稱，「冬天」較少港人報歐洲團，加上意大利疫情蔓延影響港人出行意欲，「港人都不敢去，發不發外遊警示都不會去了，大家都尚在觀察」，目前意大利團「近乎零」，日本只有零星團成行。

本身是醫生的立法會議員郭家麒曾呼籲港府仿效對韓國的措施，禁止非港人由意大利及伊朗入境，昨措施不及其建議嚴格，他回應「退一萬步」來說都可接受，但要求港府對內地實施同等措施，入境者要入檢疫中心。他認為難以追查抵港者在意大利的行蹤，擔心有人由其他國家入境後播毒。

郭家麒：措施不夠嚴

梁美芬：對北海道應發紅警

經民聯立法會議員梁美芬認為港府要對北海道發出紅色外遊警示，「不要在乎外國的感受好不好，而是要讓疫情盡快回落」。她又說，港府不應忘記「威士特丹」號郵輪曾有乘客確診，應要求入境者申報有否乘搭。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌關注入境當局能否知悉抵港者在意大利的行程，呼籲如實申報。至於北海道疫情，他說日本個案多數集中「鑽石公主」號，北海道個案不算太高，若大幅急增則要提升外遊警示。

此外，衛生防護中心再更新呈報準則，將14日內曾到「內地或韓國」的流行病學準則，更改為曾到新型冠狀病毒「活躍社區傳播的地區」。

明報記者

（武漢肺炎）