飼主：憂貓狗檢疫多過自己

確診新型冠狀病毒的馬主周巧兒曾到「跑馬地獸醫診所及醫院」，養貓的羅小姐昨帶小貓到此求診，估計狗會到處磨蹭沾病毒，但她平常不會「放貓」，不憂貓受感染，但她不清楚漁護署的檢疫會對貓做什麼，擔心貓要到檢疫中心多於擔心自己到檢疫中心，「相信好多主人都有呢個憂慮，出返嚟都唔知仲會唔會係一隻健康嘅貓」。她表示，外出後也會先洗手再摸貓，昨日回家後會把全身衣物洗過。

放狗回家即濕紙巾抹狗腳

雖然有專家呼籲勿帶寵物出街，但在爆疫的北角，昨午有不少狗主放狗。飼養唐狗的毛先生說，最重要是自己保持清潔，每次回家亦會用嬰兒濕紙巾替狗抹腳。他又說每次與狗玩都會先洗手，認為這樣便已足夠，亦沒打算減少放狗，「牠常常在家會很悶啊，你養寵物就要有時間有心機。人也是一樣，不會因為有病毒而不外出，正如飯也一定要吃一樣」。

飼養拉布拉多的蕭小姐亦說，沒打算減放狗，但放狗後會幫狗抹全身，「有狗友說，會以醋幫狗狗全身和腳抹身殺菌，每一日出街後都做足的話，其實（疫情前後）沒分別」。她又稱，擔心萬一小狗被隔離，牠離開主人一段時間，會以為主人不要牠。

寵物店：地板清潔劑售罄

另外，在銅鑼灣開設寵物美容店的吳小姐稱，自武漢肺炎疫情開始後，有些顧客要求幫小狗的毛剪短一點，好讓小狗較易打理，更乾淨衛生。她又說多了人查詢有關寵物地板清潔劑及其他寵物抗菌產品，銷情因而急速上升，「以前無人會查詢這些產品」。跑馬地亦有寵物店表示，寵物地板清潔劑已在這幾天內售罄。

（武漢肺炎）