專家：貓狗染疫受體少 料如經書受污染

袁國勇籲勿攜寵物出門

國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟曾表示，新型冠狀病毒是在哺乳動物之間傳播，故哺乳動物需加以防備。港大微生物學系講座教授袁國勇回覆本報稱，貓狗等哺乳類動物有可能染不同冠狀病毒，其中狗可染犬冠狀病毒、犬呼吸道冠狀病毒，分別可致腹瀉、脫水或呼吸道徵狀。他呼籲主人不要帶寵物外出，要保持社交距離，若主人不被感染，貓狗亦不會被感染。

SARS時9貓狗陽性 沒感染

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，2003年SARS時，曾有8隻貓及一隻狗對病毒呈陽性，但流行病毒分析顯示，他們是受污染或感染的「苦主」，而非中間傳播的宿主。中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，新型冠狀病毒透過與人體細胞表面的ACE2受體結合，進入細胞並感染人。他說貓狗只有小量ACE2，不代表會受感染；SARS時有貓對病毒測試呈陽性，因測試只驗基因，陽性不反映帶活病毒，結果貓沒受感染，亦沒病徵。

獸醫黎昌生指出，該隻對新毒呈弱陽性的狗並非感染，暫無證據顯示寵物貓狗會染新型冠狀病毒。他認為牠是受環境「污染」，情况就似北角佛堂「福慧精舍」的經書被檢測到有病毒，估計該狗是與主人接觸後，口及鼻觸碰到病毒。

（武漢肺炎）