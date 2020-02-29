確診馬主愛犬 兩次驗出弱陽性 專家稱驗抗體始知感染否 漁署：無證據寵物會播疫

口鼻樣本測出 無病徵

漁護署昨凌晨公布，本月26日接獲衛生署轉介，到一名確診者的大坑住所接走一狗，即送往港珠澳大橋口岸動物居留所。署方從狗的口腔、鼻腔及肛門抽樣測試，結果口、鼻樣本對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，該狗無任何病徵。漁護署指出，現未有數據證明寵物會感染而發病或傳播新病毒，署方會再抽取樣本化驗，以確定該狗是已感染該病毒或口及鼻從環境沾染病毒。

據了解，該狗屬松鼠狗，年老體弱，已屆16至17歲，相當於人的80至90歲。衛生防護中心資料顯示，周巧兒本月22日曾到「跑馬地獸醫診所及醫院」。該院一名獸醫回覆本報查詢稱，該狗本身有心臟及腎臟毛病，對上一次到診所是去年12月，確診者22日僅在診所逗留約3分鐘為愛犬取藥。

防護中心促染疫者寵物送檢

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過往若確診者有寵物但家中無人照顧，會送漁護署檢疫。她說，由於有狗對病毒呈弱陽性反應，但病毒是否會在狗與狗、人與狗之間傳播，目前仍是未知數，故強烈建議所有確診的寵物主人將貓狗送到漁護署檢疫和測試。

綜合衛生防護中心及漁護署資料，第18及77名確診者的貓及狗對病毒測試呈陰性（見表）。漁護署指出，新型冠狀病毒病癥包括咳嗽、流鼻水、氣喘等，若狗確診，會視乎情况給予治療 。

食物及衛生局長陳肇始表示，現未有證據顯示有關的狗能將病毒傳開至環境、寵物甚至人，但檢疫和檢驗工作重要，漁護署會反覆檢測，待結果陰性才會發還該狗。

愛協：寵物或吸入飛沫 不代表感染

愛護動物協會表示，現沒證據顯示寵物可染新病毒或傳染人，呼籲主人毋須驚慌，絕不應棄養。愛協副總監（獸醫服務）兼首席獸醫桂珍表示，若主人在寵物附近咳嗽或打噴嚏，病毒會經飛沫落在附近物件的表面，包括寵物的身體、毛髮及腳掌，寵物可能吸入飛沫，但不表示已受感染。她呼籲主人保持嚴謹的衛生習慣，接觸寵物前後要徹底清潔雙手。

另外，馬會會員兼馬主周巧兒本月12日發病後頻頻外出，包括賽馬會跑馬地會所等。馬會昨表示，該會員並無於確診前14日到訪她名下馬匹的馬房，其馬2月5日出賽時她亦無前往馬場。

明報記者

（武漢肺炎）