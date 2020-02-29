餐飲業：愈快派1萬愈能刺激消費

自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝說，2003年SARS疫情，零售、飲食及旅遊等行業均為重災區，到疫情開始紓緩，業界推出各種推廣活動，如抽獎及優惠，吸引消費，預料今年情况相若。不過他說反修例事件未結束，加上內地旅客大減，料業界稍後推出的振興經濟措施，推廣對象以本地人為主，相信港人仍有一定消費力。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦說，政府向市民派發1萬元，「或多或少都會用來消費」，對市道有一定幫助；但他指「一定要快」，若款項可於4月至5月到市民手，作用會較明顯，若年中後才發放「力道相對弱好多」。

商場避播毒 研網購自取

此外，有熟悉商場營運的消息人士稱，商場業主正計劃刺激消費，但擔心聚集群眾造成病毒傳播風險，考慮方案包括網購後到場取貨，以及出售大折扣優惠的現金券。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才稱，疫情對零售及飲食等行業影響較嚴重，料業界會仿效當年SARS後推出優惠及抽獎等活動刺激消費；但他指今次疫情蔓延全球，即使香港較快受控，仍有待其他地區疫情紓緩，經濟活動才會逐漸恢復，認為政府及各界應把握機會，及早規劃振興經濟措施，務求搶佔先機，「否則與各地同時推出刺激消費措施，效用有限」。

資料顯示，2003年SARS疫情減退之時，零售界已推出各項優惠，包括商場推出消費滿指定金額換現金券，令人流迅速恢復；港鐵則與商戶合作推出購物優惠及飲食現金券等。

（武漢肺炎）