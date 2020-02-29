海洋公園高層減薪1/3 員工放無薪假

關園零收入 現金僅夠撐至第三季

據了解，海洋公園將待教育局宣布復課後重開，意味4月20日前無收入。消息指海洋公園每月開支逾1億元，薪酬可削，但餵動物及維持魚缸水電費等不可減，且年底將要歸還一筆數以十億計的商業貸款，現急需立法會撥款，除解營運燃眉之急，亦可帶動新發展，有助商議重組貸款。

海洋公園昨稱，縱推新措施可望減慢現金儲備耗用，但預料僅能營運到第三季。據了解，管理層曾向董事局提交多個節流建議，包括裁員一半、行政人員減薪20%至25%、員工每月放無薪假4至6天等，董事局平衡開支與公眾觀感後，決定主力高層減薪。

海洋公園周四向約2000名員工發信，公布3月1日起全部10多名行政人員減薪三分之一，其他員工按職位每月放4至8天無薪假，待公園重開再審視。對於日後會否裁員，公園發言人稱將密切留意業務及事態發展，採取相應措施維持可持續營運能力。旅遊事務署回覆稱，公園暫停開放令財政狀况更嚴峻，政府財務支援刻不容緩，稍後將就新發展計劃的財務安排交財委會審批。

海洋公園早前公布106億元全新定位發展，消息指原意獲撥款後公園可自給自足，若調低金額，日後或要再向政府申請撥款。早前公園絕口不提有後備方案，但有熟悉公園運作人士稱，106億元計劃屬首選，但若情况不許可，不排除減少部分計劃的設置，現正發掘不同方案及游說議員。

消息：倘注資不足百億 有plan B

立法會經濟事務委員會主席鍾國斌稱，委員會上月20日表決106億元撥款申請時，部分建制派故意離場以示不支持，若政府原封不動將申請交上財委會，不調整撥款金額，料很大可能不獲通過。他說一旦如此，海洋公園技術上面臨倒閉，但實際或可由政府擔保作融資或發債，又稱園方一直營造「all or nothing」景象，但到了危急存亡，相信會調低撥款額求存。

旅遊界議員姚思榮稱，政府需與找不同政黨「摸底」，若立法會休會前未批出撥款，海洋公園或面臨倒閉，但若調低撥款金額，稍後向新一屆立法會再申撥款時將又遇阻力。

（武漢肺炎）