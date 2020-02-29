效李嘉誠應急錢 簡化申請 零售業派錢不包網店 連鎖店設限額

明報記者 何曉勤

料需商業登記店面照MPF證明

根據立法會財委會文件，零售業資助計劃目標對象，主要業務是向一般大眾售賣貨品供個人或家庭使用、而擁有實體店面的商戶，預計約有7萬零售商戶受惠，當局期望可在兩個月內開始邀請合資格商戶申請。

政府消息人士透露，計劃已初步訂出準則，會按統計處有關零售業的分類去分辨何謂零售商，合資格零售商將不論規模，劃一資助8萬元。根據統計處資料，零售商類別有19個，包括百貨公司、超市、服裝店、中藥店等（見表）。消息人士解釋，因疫情下很多零售商苟延殘喘，計劃主要對象是「中小微企」，而計劃只適用於有實體店的零售商，網店不合資格，因實體店最大開支是租金，而網站則無需此成本。

料1個月後收申請 一至兩月發放

至於申請方法，政府消息人士表示手續會盡量簡單，將會參考李嘉誠基金會早前協助零售業的方法，申請者只需提供今年仍有效的商業登記證、店舖近照，以及強積金供款單或租金單據等證明。政府預料約一個月後便可接受合資格商戶申請，預料一至兩個月內可發放資助。政府消息稱，協助對象是中小微企，計劃將設資助額上限，若大型連鎖店如超市等提出申請，同一品牌下資助上限將少於20間分店。

抗疫基金項目不可重複申請

政府消息人士稱，防疫基金中24個項目，申請人不可重複申請，例如排檔檔主屬「持牌小販資助計劃」的受惠者，不能申請零售業資助，政府會作抽查。

立法會批發及零售界議員邵家輝認為，政府應以「宜快不宜慢、宜寬不宜緊」的原則處理，只協助實體店，亦應以店舖的商業行為而非行業區分，若店舖能證明是零售而非分銷、是售賣貨品的便應合資格申請。

另外，抗疫基金動用1.4億元和1.5億元資助旅行社和持牌旅館。商務及經濟發展局長邱騰華昨在財政預算案記者會上稱，5間房間或以下的賓館可獲5萬元，6間或以上可獲8萬元。旅行社方面，每間可獲8萬元資助，計劃已接受登記，期望3月內撥款，4月完成計劃。全港1700間旅行社中，昨日已有1100間登記，而2800間賓館之中，亦有720間已登記。

邱騰華稱，抗疫基金已預留10.2億元資助會展業，包括資助在會展和亞博館舉行的展覽和主要會議全數場租，展覽商和主要參加者獲資助參加費50%，最多1萬元。

（武漢肺炎）

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