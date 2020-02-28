港聞

港聞二

去年罪案增9.2% 12年首升

【明報專訊】警務處最新資料顯示， 2019年本港整體罪案數字達59,225宗，較2018年上升9.2%，增加5000宗。警隊昨向立法會保安事務委員會提交文件稱，2019年上半年整體罪案數字較2018年同期仍下跌4.7％，但自年中起的反修例事件引致大量暴力及違法行為，抵消上半年累積跌幅令全年數字回升。另外，整體破案率亦下跌了9.4百分點，至37.1%。

爆竊升逾半 劫案增43%

警務處長鄧炳強下周二將出席立法會保安事務委員會會議，匯報2019年整體罪案情況。警方在文件表示，自去年7月起，反修例事件引致大量暴力及違法行為，令罪案數字自2007年以來首次回升，而爆竊案及劫案更分別上升52%及近43%。

文件顯示，爆竊案上升52%，達2,394宗半年案件數目更是上半年兩倍。而劫案共210宗，上升42.9%。傷人及嚴重毆打有4,932宗，較2018年增加7.4%。縱火案升逾兩倍，全年錄得927宗，較2018年飈升637宗，其中發生於下半年的縱火案有772宗，是上半年近5倍，佔全年83%，警方稱大部分縱火案與反修例事件相關。

另外，保安事務委員會委員將於下周一到訪曾羈留示威者的文錦渡新屋嶺扣留中心。

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